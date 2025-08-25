"لا يمكنك قراءة الكذب من الوجه".. دراسة تفند الاعتقاد الشائع

شفق نيوز- متابعة

كشف باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية، عن استحالة تحديد ما إذا كان الشخص يكذب أم يقول الحقيقة من خلال وجهه أو كلامه.

وتشير مجلة Law and Human Behavior، إلى أن البروفيسورة ليان برينك درست ظاهرة الخداع، ولاحظت أن دقة تمييز الكذب لدى الأشخاص غير المدربين لا تتجاوز 54 بالمئة.

يذكر أن الفريق الذي ترأسه البروفيسورة كان قد حدد في العام 2012 أربع علامات تساعد مجتمعة على التمييز بين العبارات الصادقة والكاذبة بدقة عالية.

وهذه العلامات هي رفع الحاجب، الابتسامة، وكلمات مراوغة (ربما، أعتقد، وغيرها) وتقليل عدد العبارات، وقد استندت هذه النتائج إلى تحليل تصريحات عامة لأشخاص ضبطوا لاحقا وهم يكذبون بشأن مصير أحبائهم.

ولكن الدراسة الجديدة، أظهرت استحالة تطبيق هذه المعايير على حالات أخرى، حيث لم تظهر بعض العلامات على الإطلاق، وانخفضت قدرة التنبؤ إلى مستوى التخمين العشوائي.

وقالت البروفيسورة، إنه "غالبا ما يعتقد الناس أنهم يستطيعون تمييز الكذب من خلال كلمات أو تعابير وجه معينة، لكن الإشارات التي تنجح في فئة معينة لا تنجح مع الجميع، وخاصة في حالة الإجهاد".

ووفقا لها، يتطلب تحديد الخداع نهجا أكثر تخصيصا وبحثا أعمق، وأن خرافة "ابتسامة الكاذب" أو "إيماءات الكلام" ليست سوى حكاية جميلة.