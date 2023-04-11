"لا مثيل لها في الدول".. العراق يعرض كنوزاً أثرية لم يسبق رؤيتها

شفق نيوز/ بادر المتحف العراقي بعرض مخطوطات نادرة من القرآن وكتب الفقه والتفاسير، خلال شهر رمضان، وهي آثار لم يسبق أن تم عرضها للمواطنين.

المخطوطات البالغ عددها 80 تضم عينات تعود إلى القرن الأول من الهجرة، أي قبل نحو 13 قرناً، وفقا لمدير عام دار المخطوطات العراقية أحمد العلياوي.

وقال العلياوي لوكالة "رويترز" للأنباء "حقيقة فرصة نادرة في أن نطلع على مثل هذا النوع من المخطوطات التي لا مثيل لها في الدول، وتعرض لأول مرة لتعبر عن تاريخ الخط العربي وتاريخ العناية بالقرآن الكريم والمصحف الكريم وكيفيات الكتابة وجماليات الكتابة والتنوع في كتابته عبر مدارس متعددة في عدد من البلدان".

وأوضح العلياوي أن بعض المخطوطات مكتوبة على الرق، وبعضها مكتوب بالخط الكوفي، وهو شكل من أشكال الخط العربي الأولى التي نشأت في العراق.

وأضاف "هذا المعرض الخاص بالمصاحف النادرة والنفيسة التي تبدأ من القرن الأول للهجرة مكتوبة على الرق قبل صناعة الورق، وما تلاه من العصور بأيدي كبار الخطاطين في العراق وفي غير العراق. هذه المخطوطات جزء مما تضمه خزانة دار المخطوطات التي يصل عدد المخطوطات فيها إلى 47 ألف مخطوطة متعددة اللغات والموضوعات، وهي تمثل كنزا تراثيا حضاريا في العراق في حاضنة بغداد منذ أكثر من ألف عام".

وأشار إلى أن "هناك مخطوطات تمثل نسخا نسميها النسخة اليتيمة أي النسخة الوحيدة، وهناك نسخ مكتوبة بأيدي المؤلفين، وأخرى قديمة تتضمن مجموعة من هذه الصحف التي كتب عليها القرآن الكريم بالكتابة الكوفية قبل أن يكون هناك التنقيط".