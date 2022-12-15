لا طعم ولا رائحة له.. ما سر المطر "البلاستيكي" الذي يهطل كل يوم؟

شفق نيوز / بينما قلل باحثون وعلماء من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا، يوم الخميس، من هطول أمطار غير مرئية، يتواصل هطول مطر غريب "ضباب بلاستيكي" من السماء كل يوم في أوكلاند، لا يمكن رؤيته كما ليس له رائحة أو طعم.

وتشير التقديرات الجديدة لفريق من العلماء من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا إلى أن "متوسط ما يقرب من 5000 جزيء بلاستيكي دقيق يستقر على كل متر مربع من أسطح المنازل الحضرية في أوكلاند في أي يوم".

ويضيف هذا الغبار ما يصل إلى 74 طناً مترياً من البلاستيك كل عام، أي ما يعادل حوالي ثلاثة ملايين زجاجة بلاستيكية، وهذه الكمية الكبيرة من البلاستيك أكثر بكثير مما تم حسابه مؤخرا على أنه ينجرف إلى أسفل في لندن أو هامبورغ أو باريس.

وقدرت دراسة أجريت في عام 2020 سقوط 771 جسيما من البلاستيك الدقيق في المتوسط على رقعة من نفس الحجم في لندن.

وبدلا من ذلك، من المرجح أن التقديرات السابقة لجودة الهواء، مثل تلك الموجودة في لندن، لم تكن ببساطة تقيس أصغر جزيئات البلاستيك الدقيقة المتداولة.

واليوم، لا توجد منهجية أو بروتوكول معياري لتحديد اللدائن الدقيقة، ما يعني أن كل دراسة يتم إجراؤها بطريقة مختلفة قليلا.

ومع استمرار تحسن القدرة على قياس أصغر اللدائن الدقيقة، يلاحظ الخبراء عددا أكبر بكثير من العناصر المختبئة في الهواء من حولنا أكثر من أي وقت مضى.

وتشير الأبحاث الأولية على الرئة البشرية إلى أن اللدائن الدقيقة تنتشر في نظامنا التنفسي، وإن كان لها آثار صحية غير معروفة.

وعمّا تقدم، قال الكيميائي جويل ريندلوب من جامعة أوكلاند: "يحتاج العمل المستقبلي إلى تحديد كمية البلاستيك التي نتنفسها بالضبط".

وتستند النتائج التي توصلت إليها نيوزيلندا إلى دراسة استمرت 9 أسابيع لموقعين في أوكلاند - أحدهما على سطح مبنى جامعي في المدينة والآخر على السياج في إحدى ضواحي المدين.

وفي كل موقع، أحصى الباحثون بقايا ثمانية أنواع مختلفة من البلاستيك المحمول جوا. كان البولي إيثيلين (PE) الأكثر غزارة، المستخدم في أكياس البقالة وزجاجات الضغط، البولي كربونات (PC)، المستخدم في معدات الوقاية والأجهزة الطبية، والبولي (إيثيلين تيريفثاليت) (PET)، المستخدم في تغليف الأطعمة والمشروبات.

وفي عام 2019، وجدت دراسة تجريبية صغيرة في أوروبا وجود جزيئات بلاستيكية دقيقة في جبال البرانس النائية، والتي ربما تم تفجيرها هناك من عدد قليل من البلدات الصغيرة القريبة.

وفي عام 2021، حذر العلماء من أن اللدائن الدقيقة المحمولة جوا أصبحت الآن موجودة في كل مكان في الغلاف الجوي، وربما يكون لها تأثير بالفعل على مناخ الأرض.

وفي المستقبل، إذا استمرت التركيزات في الارتفاع، فقد تؤدي الجسيمات إلى تفاقم تأثير الاحتباس الحراري عن طريق امتصاص الضوء والحرارة وتبديدهما.