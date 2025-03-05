"لا تُهضم".. لص مجوهرات يلجأ إلى أسلوب غير تقليدي لإخفاء مسروقاته

"لا تُهضم".. لص مجوهرات يلجأ إلى أسلوب غير تقليدي لإخفاء مسروقاته
شفق نيوز/ أقدم رجل في مدينة أورلاندو الأمريكية، على سرقة أقراط فاخرة من متجر "تيفاني آند كو"، لكن الغرابة هي في إخفاء اللص هذه المسروقات، حيث لجأ إلى أسلوب غير تقليدي، ورغم ذلك لم تدم حيلته طويلاً.
ووفقاً لتقارير الشرطة المحلية، دخل جايثان لورانس جيلدر (32 عاماً) إلى المتجر في 26 شباط/ فبراير الماضي، وتمكّن من سرقة زوجين من الأقراط المرصعة بالألماس، أحدهما بقيمة 160 ألف دولار، والآخر بقيمة 609.5 ألف دولار.
كما استولى على خاتم فاخر قيمته 587 ألف دولار، لكن الشرطة تمكنت لاحقاً من استعادته.
بعد تنفيذ السرقة، حاول اللص الفرار، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليه بعد مطاردة قصيرة.
ورغم محاولته مقاومة الاعتقال، أُلقي القبض عليه بتهمة العصيان. وعند إخضاعه للفحص الطبي في مركز الاحتجاز، كانت المفاجأة أن الأشعة السينية كشفت عن وجود الأقراط المسروقة داخل معدته.
وأفاد تقرير الشرطة بأن جيلدر عبّر عن ندمه لاحقاً، قائلاً إنه كان من الأفضل أن يتخلص من المجوهرات بدلاً من ابتلاعها.
وكشفت التحقيقات أنه يمتلك سجلاً إجرامياً حافلاً، حيث سبق أن تورّط في سرقة متجر "تيفاني آند كو" في تكساس العام 2022، ويواجه، حالياً، 48 مذكرة اعتقال نشطة في ولاية كولورادو.
وتُعدّ هذه الحادثة واحدة من أغرب السرقات التي شهدتها فلوريدا، حيث لجأ اللص إلى أسلوب غير تقليدي لإخفاء المسروقات، ما أثار دهشة السلطات والجمهور على حدّ سواء.