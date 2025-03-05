"لا تُهضم".. لص مجوهرات يلجأ إلى أسلوب غير تقليدي لإخفاء مسروقاته

شفق نيوز/ أقدم رجل في مدينة أورلاندو الأمريكية، على سرقة أقراط فاخرة من متجر "تيفاني آند كو"، لكن الغرابة هي في إخفاء اللص هذه المسروقات، حيث لجأ إلى أسلوب غير تقليدي، ورغم ذلك لم تدم حيلته طويلاً.

ووفقاً لتقارير الشرطة المحلية، دخل جايثان لورانس جيلدر (32 عاماً) إلى المتجر في 26 شباط/ فبراير الماضي، وتمكّن من سرقة زوجين من الأقراط المرصعة بالألماس، أحدهما بقيمة 160 ألف دولار، والآخر بقيمة 609.5 ألف دولار.

كما استولى على خاتم فاخر قيمته 587 ألف دولار، لكن الشرطة تمكنت لاحقاً من استعادته.

بعد تنفيذ السرقة، حاول اللص الفرار، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليه بعد مطاردة قصيرة.

ورغم محاولته مقاومة الاعتقال، أُلقي القبض عليه بتهمة العصيان. وعند إخضاعه للفحص الطبي في مركز الاحتجاز، كانت المفاجأة أن الأشعة السينية كشفت عن وجود الأقراط المسروقة داخل معدته.

وأفاد تقرير الشرطة بأن جيلدر عبّر عن ندمه لاحقاً، قائلاً إنه كان من الأفضل أن يتخلص من المجوهرات بدلاً من ابتلاعها.

وكشفت التحقيقات أنه يمتلك سجلاً إجرامياً حافلاً، حيث سبق أن تورّط في سرقة متجر "تيفاني آند كو" في تكساس العام 2022، ويواجه، حالياً، 48 مذكرة اعتقال نشطة في ولاية كولورادو.

وتُعدّ هذه الحادثة واحدة من أغرب السرقات التي شهدتها فلوريدا، حيث لجأ اللص إلى أسلوب غير تقليدي لإخفاء المسروقات، ما أثار دهشة السلطات والجمهور على حدّ سواء.