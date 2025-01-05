لا تكررها.. إليك أبرز 5 أخطاء يندم عليها المتقاعدون

شفق نيوز/ يشعر العديد من المتقاعدين بالندم عند النظر إلى الوراء وعدم اتخاذ بعض القرارات التي ستعود لهم بالنفع في المستقبل.

وبحسب تقرير نشره "Yahoo Finance"، فأن هناك مجموعة من النقاط التي ندم عليها المتقاعدون ويمكن أن تكون درسًا مفيدًا للأفراد الذين يقتربون من التقاعد، وهي:

1- عدم الادخار بشكل كافٍ

يتمنى أكثر من ثلثي المتقاعدين لو أنهم ادخروا أكثر وبانتظام أكبر خلال سنوات عملهم، إذ كشفت دراسة أجراها "Transamerica Center for Retirement Studies" أن متوسط ادخار الأسرة، باستثناء قيمة الأصل العقاري، يبلغ حوالي 71,000 دولار فقط، مما يجعل العديد منهم يعاني من انعدام الأمن المالي خلال التقاعد.

بالنسبة للعديد من النساء، ينبع العجز من البداية المتأخرة، ووجدت الأبحاث التي أجرتها شركة "Corebridge Financial" أن أكثر من 6 من كل 10 نساء متقاعدات يتمنين لو بدأن الادخار للتقاعد في وقت مبكر - حيث بدأت حوالي ربعهن فقط في الادخار والاستثمار بين سن 18 و29 عامًا.

والأسوأ من ذلك، أن حوالي 4 من كل 10 نساء متقاعدات يقلن إنهن لم يبدأن في إعطاء الأولوية للتخطيط المالي والتقاعدي حتى سن 41 عامًا أو بعد ذلك، وقالت 20% إنهن لم يبدأن بعد.

2- التسرع في الاستفادة من الضمان الاجتماعي

يشعر العديد من المتقاعدين بالندم على التقدم المبكر للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي، مما يؤدي إلى تراجع كبير في العائدات الشهرية، فالانتظار حتى سن 70 يمكن أن يزيد العوائد السنوية بنسبة 8% لكل سنة بعد العمر القانوني للتقاعد.

3- التقاعد مع ديون زائدة

أشار حوالي نصف المتقاعدين إلى أن الديون كانت عقبة أمام الادخار أثناء فترة العمل، ومع التقاعد وجد 7 من كل 10 متقاعدين أنفسهم يواجهون ديون بطاقات ائتمانية، مما يضغط على ميزانياتهم.

4- اتخاذ قرار التقاعد في توقيت خاطئ

يشعر ما يقارب ثلث المتقاعدين بالندم على عدم استمرارهم في العمل لفترة أطول. إذ يوفر العمل لسنوات إضافية مزيدًا من الادخار، ويقلل الاعتماد المبكر على المدخرات، ويؤخر الحاجة إلى الاستفادة من الضمان الاجتماعي.

5- عدم التخطيط لمرحلة الانتقال إلى التقاعد

يفتقد العديد من المتقاعدين التخطيط العاطفي والعملي لهذه المرحلة، مما يخلق شعورًا بالضياع في البداية، وينصح الخبراء بإعداد خطة واضحة تتضمن الأنشطة والهوايات لتجنب فقدان الهوية الشخصية المرتبطة بالعمل.

وعلى الرغم من التحديات والندم، أظهرت الدراسات أن العديد من المتقاعدين يشعرون بالسعادة والرضا أكثر مما توقعوا. أكثر من 40% أشاروا إلى تحسن جودة حياتهم بعد التقاعد، ولديهم نظرة إيجابية للشيخوخة، وحياة اجتماعية نشطة. إذ يقضون وقتًا أطول مع العائلة والأصدقاء ويمارسون الهوايات أكثر مما توقعوا.

علاوة على ذلك، فإن أكثر من نصف النساء المتقاعدات يصنفن أوضاعهن المالية على أنها جيدة أو جيدة جدًا، مقارنة بنحو 38% فقط من غير المتقاعدات، وفقًا لبحث "Corebridge".

وينصح الخبراء المتقاعدين الذين يشعرون بالندم بإعداد خطة مالية مكتوبة تشمل النفقات والمدخرات والاستثمارات مع مراعاة التضخم والاحتياجات الصحية.

راجع مصادر دخل التقاعد المضمون واحتياجات الرعاية الصحية وحماية التأمين والضرائب والحاجة المحتملة للرعاية طويلة الأجل، ولا تنس التضخم الذي يشكل دائمًا خطرًا محتملاً على المتقاعدين وقوتهم الشرائية.

وتقول كاثرين كولينسون، الرئيس التنفيذي لـ"Transamerica Center for Retirement Studies": "مجرد أنك تقاعدت لا يعني أنك لا تستطيع البدء بوضع خطة للتقاعد تمكنك من تقييم وضعك الحالي وإعطاء نفسك دفعة".