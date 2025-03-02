لا تقلدوا طلاسم "المداح".. تحذير من مسلسل مصري

شفق نيوز/ نجح المسلسل المصري "المداح"، في جذب انتباه واهتمام المتلقي العربي منذ عرض أولى حلقاته أمس السبت، إلا أنه في الوقت نفسه أثار مخاوف عديدة من قبل المختصين والشارع المصري خشية من أن يكون لـ"الطلاسم" المستخدمة فيه تأثيرات سلبية على الأطفال والمراهقين.

المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، والذي يعرض حالياً على القنوات التلفزيونية، يتناول موضوعات تتعلق بالجن والعالم السفلي، واستخدام الطلاسم السحرية في أحداثه، ما أثار تحذيرات من جهات عدة.

تحذير من التقليد

وفي هذا السياق، شددت أستاذة التفسير بجامعة الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة، الدكتورة هبة عوف، في تصريحاتها الأخيرة على خطورة استخدام الطلاسم السحرية في الأعمال الدرامية، محذرة من أن هذه الطلاسم قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على المشاهدين، وخاصة على الشباب والأطفال الذين قد يتأثرون بما يرونه على الشاشة.

من جهته، صرح الناقد الفني أحمد سعد الدين في مقابلة مع برنامج "منصات" على "سكاي نيوز عربية"، قائلاً: "المشكلة تكمن في أن بعض الطلاسم التي تظهر في المسلسل قد تكون مأخوذة من مصادر حقيقية، مما يجعلها قابلة للتقليد من قبل البعض. إذا كانت هذه الطلاسم حقيقية، قد تُستخدم في السحر والشعوذة، مما يشكل خطراً كبيراً".

وأضاف سعد الدين: "المسلسل قد يكون مجرد عنصر درامي، لكن من الممكن أن يثير فضول الجمهور لتقليد ما يرونه، مما قد يسبب مشاكل كبيرة إذا كانت الطلاسم حقيقية".

وبخصوص ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار سعد الدين إلى أن الكثير من الجمهور يعبر عن قلقه من تأثير المسلسل، وخاصة أولئك الذين يخشون أن يقلد الأطفال والشباب ما يرونه.

وقال: "هناك خوف على الأطفال الذين قد يتأثرون بهذه الطلاسم ويبدأون في محاكاتها، وهو ما يزيد من أهمية الرقابة على مثل هذه الأعمال".

حقيقية أم خيال؟

في الوقت نفسه، تناول سعد الدين دور الرقابة على الأعمال الفنية في مصر، مشيراً إلى أنه رغم خضوع المسلسل للرقابة، فإن "الرقيب قد لا يكون لديه الخبرة الكافية للتعرف على الطلاسم الحقيقية أو المرسومة بشكل درامي، وهو ما يفتح الباب أمام صناع العمل لتوضيح ما إذا كانت هذه الطلاسم حقيقية أم مجرد خيال درامي".

ورغم الجدل المثار حول المسلسل، إلا أن سعد الدين أقر بنجاح "المداح"، قائلاً: "الجمهور في الوطن العربي يحب متابعة الأعمال التي تتناول المجهول، مثل موضوع الجن والسحر، وبالتالي يتابع المسلسل بشغف. حتى وإن كانت هناك آراء متباينة حوله، إلا أن نجاحه الكبير يعكس رغبة الناس في معرفة المزيد عن هذه المواضيع الغامضة".

وأخيراً، أشار سعد الدين إلى أن الفن يجب أن يحمل رسالة هادفة، وأنه لا يجب أن يتحول إلى أداة للترويج للأفكار الخطيرة أو المضللة. وأضاف: "الفن لابد أن يكون له تأثير إيجابي على المجتمع، ولا ينبغي أن يكون مجرد وسيلة لخلق الإثارة دون مراعاة عواقب ذلك".

وبينما يستمر الجدل حول مسلسل "المداح" في التأثير على الجمهور والمجتمع المصري، تبقى القضية بين الترفيه والتأثير السلبي على الوعي الجماهيري، في وقت ينتظر فيه العديد من المتابعين أن يوضح صناع العمل حقيقة الطلاسم السحرية التي ظهرت في حلقاته.