لا تضعه في الأرز.. أبل وسامسونغ تحدّدان طريقة تجفيف هاتفك المبلل

شفق نيوز/ بينما ما يزال البحث جاريا عن الطريقة الأفضل لتجفيف الهواتف الذكية إذا ما تعرضت للماء، أطلق مصنعو الهواتف تحذيرات أوصت بعدم وضعها في الأرز.

وأوضح تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس بعض الخطوات لتجفيف الجهاز الخلوي إذا تعرض للبلل، منها تجفيف الجزء الخارجي بقماش، ثم إطفائه، وإخراج شريحة الاتصال وإزالة الغطاء الخلفي والبطارية لتجفيفها، وفي حالة الأجهزة التي لا يمكن فتح غطاؤها مثل "آيفون"، فيجب وضع الجهاز للأسفل حيث يتاح تدفق السائل من منافذ الجهاز.

وفيما توصي سامسونغ، باستخدام قطعة من القطن لإزالة السوائل من منفذ السماعة والشحن، تقول شركة أبل إنه لا ينبغي محاولة تجفيف هذه المنافذ بأعواد القطن.

وإذا كان السائل مثل مشروب غازي أو مياه البحر أو مياه فيها مواد كيماوية، تنصح سامسونغ بشطف الجهاز سريعا بماء عذب، ومن ثم تجفيفه.

وتقول كل من أبل وسامسونغ، أن أفضل طريقة هي ترك الهاتف في منطقة جيدة التهوية، ضمن درجة حرارة الغرفة وعدم شبكه بالشاحن، ولا يُنصح باستخدام مجفف الشعر أو الهواء القوي بتوجيهه على الهاتف، أو وضعه في "الفريزر" كما تشير بعض النصائح عبر الإنترنت.

وكانت أبل قد حذرت مؤخرا من وضعه في وعاء الأرز، إذ أنه قد يتسبب في تلف الجهاز، وقد تكون "حبيبيات السيليكا" القادرة على امتصاص الرطوبة أفضل من أجل سحب الرطوبة من الجهاز الذكي، فيما تنصح سامسونغ بالانتظار لبضعة أيام وإحضاره لمركز الصيانة قبل تشغيله.