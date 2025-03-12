لا تشحن هاتفك إلى 100%.. خطأ شائع يهدد عمر البطارية

شفق نيوز/ يتساءل الكثيرون عن طرق لإطالة عمر بطاريات هواتفهم، خاصة وأن معظم الهواتف الذكية الحديثة تأتي ببطاريات غير قابلة للإزالة، فيما تقدم شركات مثل أبل وسامسونج وغوغل، لأكثر من 5 سنوات، تحديثات للبرامج.

فإذا كنت تبحث عن طرق لإطالة عمر بطاريتك، فإن هواتف أندرويد الجديدة وأجهزة آيفون مزودة الآن بخيار يقيد الشحن إلى 80%، ما يمكن أن يطيل عمر البطارية ويحسن الأداء على المدى الطويل.

وقد يبدو للوهلة الأولى هذا الأمر غير منطقي، والرقم 80% عشوائيًا، لكن هناك بعض الأدلة العلمية التي تدعمه.

السببان الرئيسيان لفقدان بطاريات الهواتف الذكية سعتها الكاملة هما الحرارة والجهد الكهربائي. وفي حين أنه يمكن التحكم في الأول بسهولة عن طريق إبقاء هاتفك باردًا بوضعه على الطاولة واستخدام الشحن السريع عند الحاجة فقط، فإن تآكل الجهد الكهربائي أمر لا يمكن التحكم فيه تمامًا لأنه يحدث أثناء شحن البطارية.

وعادةً ما يكون جهد البطارية مرتفعًا عند الشحن لأول 60%، ثم يتباطأ عند وصوله إلى الحد الأقصى.

وهذا ليس مثيرًا للقلق إذا تكرر، ولكن إذا كنت تشحن هاتفك باستمرار إلى الحد الأقصى، فقد يؤدي التلف الإضافي إلى زيادة الجهد واستنزاف البطارية بشكل أسرع.

وهنا تبرز أهمية تحديد شحن البطارية إلى 80%، إذ لا تكون البطارية في أقصى جهد لها.

وتحتوي معظم أجهزة أندرويد وآيفون الحديثة على خيار مُدمج لتحديد شحن البطارية إلى 80%.

بأجهزة أندرويد يُمكن العثور على هذا الخيار ضمن "حماية البطارية" أو "صحة البطارية".

أما إذا كان لديك جهاز آيفون، فإن ميزة "شحن البطارية المُحسّن" مُفعّلة افتراضيًا، ولكن يُمكنك دائمًا تعيين حد شحن مُخصص بالذهاب إلى الإعدادات ومن ثم البطارية والشحن واختيار نسبة مُحددة.

طبيعة الاستخدام

بناءً على استخدامك، قد يكون تحديد شحن البطارية إلى 80% مفيدًا أو غير مفيد على المدى الطويل.

إذا كنت تستخدم شاحنًا أثناء العمل، فإن تحديد شحن بطاريتك إلى 80% فكرة جيدة، حيث لن يستغرق شحنها بالكامل سوى بضع دقائق.

ويُعد تحديد شحن البطارية مفيدًا أيضًا للذين يستخدمون أجهزتهم بكثافة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم جهازًا لوحيًا للعمل عليه طوال اليوم، فحاول تحديد مستوى الشحن إلى 80% كلما أمكن ذلك.

ومع أن هذا قد لا يُحقق أي فوائد حقيقية على المدى القصير، فإنك إذا كنت تخطط لاستخدام جهازك لسنوات مقبلة، فقد يكون من المفيد الاهتمام بصحة بطاريتك.

ومع ذلك، إذا كنت دائمًا في حالة تنقل ولا تملك شاحنًا أو بنك طاقة، فقد تحتاج إلى الـ 20% الإضافية من الشحن حيث تكون بطارية جهازك مشحونة 100%. وينطبق هذا أيضًا على مُحبي ألعاب الهاتف المحمول.