لا تجعل وجبة السحور تخلو من البذور والمكسرات.. لماذا؟

شفق نيوز/ تعد وجبة السحور الأساس لتغذية جسمك، فهي تعزز الإنتاجية وتحافظ على مستويات الطاقة طيلة نهار الصيام، وواحدة من أفضل الطرق لبدء يوم صيامك بشكل جيد، هي إضافة المكسرات والبذور إلى هذه الوجبة.

وبحسب خبراء التغذية، فإن لإضافة المكسرات والبذور لوجبة السحور فوائد عديدة أبرزها:

مغذية

تعد المكسرات والبذور غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات (بما في ذلك فيتامين E وفيتاميناتB)، والمعادن مثل المغنيسيوم والزنك والسيلينيوم، والدهون الصحية والبروتين والألياف، مما يجعلها إضافة مغذية إلى وجبة السحور.

تعزيز سريع للطاقة

تحتوي المكسرات والبذور على دهون صحية وبروتينات توفر طاقة سريعة ومستدامة، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ويقلل من الرغبة في تناول الطعام خلال اليوم.

تحسين صحة القلب

العديد من المكسرات والبذور غنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3 والمضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب من خلال خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحافظ على وزن صحي

وعلى الرغم من كونها غنية بالسعرات الحرارية، يمكن أن تدعم المكسرات والبذور إدارة الوزن بفضل البروتين والألياف والدهون الصحية التي تساعد على الشعور بالشبع وتمنع الإفراط في تناول الطعام وقت الإفطار.

تعزيز مستويات السكر

وتعد المكسرات والبذور خياراً رائعاً للوجبات الخفيفة للأشخاص المصابين بالسكري. وتشير بعض الدراسات إلى أن المكسرات يمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الأمراض الأيضية لدى مرضى السكري.

أفضل المكسرات والبذور للسحور؟

بعض من أفضل الخيارات لإضافتها إلى وجبة الإفطار تشمل اللوز، والجوز، وبذور الشيا، وبذور الكتان، وبذور اليقطين، وبذور دوار الشمس. ويمكن تحضير مزيج طعام منزلي لذيذ ومغذٍّ بسهولة لتتناوله وقت السحور.

إضافة هذه الدهون الصحية والبروتينات والألياف إلى وجبة السحور يضمن لك بدء اليوم بحيوية وشبع، مما يجعلك مستعداً لإتمام مهامك اليومية بنشاط حتى يحين وقت الإفطار.