لا تترك شاحنك موصولاً .. خطر الحريق يتضاعف دون أن تشعر

شفق نيوز- متابعة

أكد دميتري دوكوكين مدير قسم الملحقات في شركة MTS، أن ترك الشاحن في المقبس بشكل دائم يسبب ذوبان المقبس، وانفجار الصمامات، وحتى حريقا في المسكن.

ووفقا له، "ينطبق هذا بصورة خاصة على الشواحن الرخيصة التي لا تحمل معلومات عن العلامة التجارية أو الشركة المصنعة".

ويقول: "يتلف أي جهاز إمداد الطاقة بمرور الوقت خاصة إذا كان مربوطا بالشبكة الكهربائية باستمرار، لأن التيار الكهربائي المستمر يسرع تلف مكوناته، وفي لحظة ما، قد يسخن الجهاز جدا و يطلق شرارة، أو حتى يسبب ماسا كهربائيا".

وأضاف أنه "قد يؤدي في أسوأ الأحوال، إلى ذوبان المقبس، وانفجار الصمامات، وحتى نشوب حريق"، مبينا أن "هذه الحوادث نادرة في الحياة اليومية، ولكنها تحدث مع الأجهزة رديئة الجودة".

ووفقا له، غالبا "ما يلاحظ في المحولات الرخيصة التقليل من أهمية العزل والحماية من الحرارة الزائدة، ولهذا السبب قد تحترق من الداخل إذا تم توصيلها لفترات طويلة، وأن خطر الحريق يزداد بشكل كبير إذا كانت الأسلاك الكهربائية في المسكن قديمة أو أحدها غير محكم التوصيل".

وأشار الخبير إلى أن "المحولات الكهربائية عالية الجودة من علامات تجارية مرموقة تختبر وفقا لمعايير السلامة الإلكترونية، ومع توصيلاتها السلكية السليمة، لذلك لا تشكل أي خطر بشكل عام".

ولكن وفقا له، حتى في هذه الحالة، "يفضل عدم تركها موصولة بالكهرباء لفترات طويلة، خاصة بالقرب من المواد القابلة للاشتعال أو دون مراقبة".

وأكد دوكوكين ، أن "فصل المحول من المقبس بعد الشحن سيطيل عمر الجهاز ويقلل من خطر حدوث مفاجآت غير سارة".

وقال: "إذا بدأ الشاحن يسخن، أو يصدر صوت طقطقة، أو تنبعث منه رائحة كريهة، أو تآكل السلك، فمن الأفضل التخلص منه فورا، لأن تكلفة شراء محول جديد أقل من العواقب المحتملة".