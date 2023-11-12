لاعب غاني يفارق الحياة خلال مباراة كرة قدم

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، يوم الاحد، أن رافائيل دوامينا، الذي لعب لصالح المنتخب الوطني، توفي عن عمر يناهز 28 عاماً بعد سقوطه مغشياً عليه خلال إحدى المباريات.

وقال اتحاد كرة القدم في غانا عبر بيان رسمي: "أفكارنا مع عائلة رافائيل دوامينا في هذا الوقت العصيب"، مُضيفاً: "مثّل رافائيل غانا بكل إخلاص، وقدّم خدماته للبلاد حتى وفاته المؤسفة".

وتابع بالقول: "سنفتقده إلى الأبد لتفانيه في الخدمة الوطنية، ارقد بسلام رافائيل".

وبينما لم يتم نشر أي تفاصيل رسمية عن وفاة اللاعب، يبدو أن فيديو متداول عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) يظهر سقوطه على أرض الملعب عند الدقيقة 24 من زمن مباراة في دوري الدرجة الأولى الألباني، بين نادي إجناتيا ونظيره بارتيزاني.

وأوضح الفيديو اللاعب وهو ينهار على أرض الملعب قبل أن يندفع اللاعبون إلى جانبه، ويتدخل الطاقم الطبي لإسعافه، إذ تم إحضار سيارة الإسعاف إلى داخل المستطيل الأخضر.

وسبق أن انهار رافائيل دوامينا في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، خلال مباراة بين فريقه آنذاك، بلاو فايس لينز، وهارتبيرغ في كأس النمسا، لكنه تعافى وعاد إلى الملاعب.

خلال مسيرته، لعب اللاعب الغاني لأندية في إسبانيا وسويسرا والنمسا والدنمارك، وقد أعرب فريقه السابق، ليفانتي الإسباني، عن حزنه بعد وفاة اللاعب.

وقال النادي في بيان: "بالنيابة عن ليفانتي، نود أن نعرب عن خالص تعازينا لوفاة لاعبنا السابق رافائيل دوامينا".