لاس فيغاس تفتتح اكبر مبنى كروي في العالم بتكلفة تجاوزت ملياري دولار

شفق نيوز/ افتتحت مدينة لاس فيغاس الأميركية، أكبر مبنى كروي عملاق في العالم مغطى بأكمله بشاشات "إل إي دي" بلغ عددها 16 ألف شاشة، وبمساحة 54 ألف متر مربع.

وأعطت الشاشات المحيطة بالجمهور -والتي كانت مصحوبة بـ167 ألف مكبر صوت- تجربة بصرية سمعية استثنائية، وأضافت إليها الروبوتات الـ5 الشبيهة بالبشر والتي استقبلت الزائرين إبهارا متميزا.

ويعد المبنى الذي أطلق عليه لقب "ذا سفير" تحفة تكنولوجية خارجة عن المألوف، صممه الأميركي ديفيد جيه شارلمان، فيما بلغت تكلفته أكثر من ملياري دولار.

وبإمكان الشاشات أن تخلق بيئة تفاعلية للزوار، ولا سيما باتخاذها أشكالا مختلفة وتمثيلها لبيئات وأوضاع مختلفة، مثل تحولها إلى عين أو كرة ضخمة أو عرضها سماء صافية أثناء شروق الشمس أو غروبها.

ويتسع المبنى لنحو 18 ألف شخص، وسيُستخدم لاستضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات، بما في ذلك حفلات موسيقية وعروض مسرحية والأحداث الرياضية، مما يجعله أحد أضخم الأماكن الترفيهية.