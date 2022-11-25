لاحقتهم 3 أيام.. الداخلية تعلن اعتقال خاطفي مقاول في صلاح الدين

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اعتقال خاطفي مقاول دور سكنية ومدارس في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، فيما بينت أنها تابعت عملية اختطافه منذ 3 أيام.

وقال بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز إن "بتاريخ (22/ 11/ 2022)، حصل حادث خطف للمدعو (محمد قاسم مزعل حمد القيسي) عندما كان يتجول بسيارته نوع كيا صالون، ويعمل مقاولاً لترميم الدور السكنية والمدارس في قضاء بيجي".

وأضاف البيان أنه "وعلى الفور وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة أجرام صلاح الدين ومدير قسم شرطة بيجي بالتعاون مع مديرية استخبارات وارهاب صلاح الدين".

وتابع بيان الوزارة أنه "بعد اجراء التحري وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات التصوير والاستعانة بمصادرنا ومتابعة الاتصالات الواردة إلى جهاز هاتف المخطوف، تم الاشتباه بالأشخاص كل من (س. س . م)، و(و . ج . م)، وبالساعة (1700)، من هذا اليوم وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق تم القبض عليهم وبعد التحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة اعترفوا صراحة بقيامهم بخطف المجني عليه وسرقة المبلغ الذي كان يحمله معه والبالغ( 12) مليون دينار وترك سيارته أمام أحد المطاعم على الطريق العام الذي يربط بين الموصل وبغداد".

ولفت البيان إلى أن "توقيف المتهمين تم وفق (المادة 421 ق ع )، وقد تم إطلاق سراح المخطوف".