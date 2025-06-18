"كيم جونغ أون" والديوانية.. العراقيون يتعاطون مع الحرب بطريقتهم الخاصة (صور)

شفق نيوز/ لليوم السادس، ما يزال النزاع مستمرا بين إسرائيل وإيران، في ظل ترقب دولي وإقليمي، لما سينتهي له هذا النزاع، وفيما يخص العراق، فقد دخلت حكومته اجتماعات متواصلة محلية ودولية، فضلا عن وجود حالة من كبيرة من الترقب، هي أقرب للاستنفار والتهيؤ لأي طارئ، لكن الشعب العراقي بالمقابل، كان له موقفا مغايرا، حيث اعتمد على "التهكم" لمواكبة الأحداث الجارية.

امتلأت صفحات السوشيال ميديا، وخاصة الفيديوات القصيرة "الريلز" على الانستغرام والتيك توك، بمقاطع ساخرة جرى تركيبها على أغانٍ عراقية حماسية، فضلا عن الاستعانة بمقاطع فيديو لشخصيات شهيرة في العراق، لغرض إسقاطها على ما يجري من توتر.

وكان لرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، النصيب الأكبر من تهكم العراقيين، حيث استعانوا بفيديوات له وهو يتفقد صواريخ بلاده، مع تعليقات من قبل "أشركوني معكم" و"لدي صواريخ جديدة.. أدعوني للحرب"، وذلك نظرا لما عرف عن ولعه بالحروب والصواريخ وخاصة النووية، ورغم هذا لم يدخل أي حرب حتى الان.

وكانت من أبرز ما المنشورات الساخرة التي انتشرت، هي مطالبة فتاة بإيقاف الحرب حتى تتزوج من حبيبها ويقبلها، قبل أن تتحول إلى قصف نووي او تدخل أمريكا على الخط.

وإلى جانب هذا، فقد تم إسقاط بعض الأغاني العراقية، من قبيل "أني لمحد عبر فوكي"، مع وضع خارطة العراق وصواريخ إيران وإسرائيل تمر فوقه، في تهكم صريح.

وقد طالت السخرية بعض المحافظات، ومنها الديوانية، نظرا لواقعها المتردي وسط أسئلة عن ما إذا كانت تعرضت للقصف أم لا، فضلا عن البصرة، المعروفة بالسمك، حيث انتشر فيديو عن طائرات وصواريخ، هي عبارة عن سمك "زبيدي وصبور".

وتأتي هذه السخرية العراقية، في وقت يترقب العالم حاليا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتدخل في الحرب من عدمه، لاسيما وأنه بدأ يضغط كثيرا على إيران ويهددها، وقال في أحدث تصريح له "صبرنا بدأ ينفد".