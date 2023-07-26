كيف يؤثر نشاط الغدة الدرقية على صحة القلب؟

شفق نيوز/ تفرز الغدة الدرقية الهرمونات المسؤولة عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي.

ويؤثر فرط نشاط الغدة الدرقية على صحة القلب وأعضاء الجسم الأخرى، بحسب ما ذكرته جمعية القلب الأمريكية.

ويمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى عدم انتظام ضربات القلب، ما قد يسبب بدوره جلطات الدم، والسكتة الدماغية، وفشل القلب، وكذلك هشاشة العظام، وغيرها من المشاكل.

ونشر المركز الطبي لجامعة هارفارد عبر موقعه الإلكتروني أن فرط نشاط الغدة الدرقية يسبب اضطرابات غير طبيعية في نبضات القلب، ومن بين هذه الاضطرابات الأكثر شيوعًا تسرّع القلب الجيبي، وهو ارتفاع غير طبيعي في معدل ضربات القلب يمكن أن يصل إلى أكثر من 100 نبضة في الدقيقة، وكذلك الرجفان الأذيني الذي يُعد اضطرابًا في إيقاع أذين القلب.

ما هي أعراض الغدة الدرقية النشطة؟

وبالإضافة إلى اضطرابات نبضات القلب، تختلف أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية من شخص لآخر، وفقًا لما ذكره المعهد الوطني للسكري، وأمراض الجهاز الهضمي، والكلى.