كيف يؤثر الهواء الساخن لمجفف الشعر على قوة ومرونة شعرك؟

شفق نيوز- متابعة

حذرت الدكتورة صوفيا بيلاش، أخصائية الأمراض الجلدية والشعر، من أن الاستخدام اليومي لمجفف الشعر قد يتسبب بأضرار جسيمة لبنية الشعر وفروة الرأس.

أوضحت الدكتورة أن "جذع الشعرة يتكوّن من ثلاث طبقات رئيسية: الطبقة الخارجية (البشرة أو الجليدة): تعمل كطبقة واقية".

أما "الطبقة الوسطى (اللحاء): تتكون من قشور مرتبطة ببعضها بالدهون، وتشكل أكثر من 80% من كتلة الشعرة، وتضمن قوتها ومرونتها بفضل الكيراتين، فيما تحتوي الطبقة الداخلية (اللب): على الصبغة الطبيعية وتسهم في مرونة الشعر".

وقالت بيلاش: "قد تصل درجة حرارة تدفق الهواء أثناء التجفيف إلى ما بين 40 و120 درجة مئوية، ما يؤدي إلى اختلال طبيعة بروتين الكيراتين وتدمير الروابط المثبتة، وبالتالي فقدان الشعر لقوته ومرونته".

وأضافت أن "التعرض الشديد للحرارة يلحق الضرر بالطبقة الدهنية في البشرة، مما يؤدي إلى تبخر الرطوبة وانفصال قشور البشرة، ونتيجة لذلك يصبح الشعر ضعيفا وهشا وعرضة للتشابك، كما يخل التعرض المنتظم للهواء الساخن بالتوازن الدهون المائي في فروة الرأس، مسببا التهيج والجفاف وظهور القشرة".

وتوصي الأخصائية للتقليل من هذه الآثار السلبية بـ"استخدام مستحضرات الوقاية الحرارية قبل تصفيف الشعر، واختيار درجة حرارة متوسطة وإبعاد مجفف الشعر عن الشعر بمسافة لا تقل عن 15 سم، كذلك ترك الشعر يجف جزئيا بشكل طبيعي قبل التصفيف، واستخدام أقنعة وبلسم مرطب بانتظام، مع وضعها على الشعر فقط".