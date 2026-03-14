كيف يدعم الصيام وظائف الدماغ؟

يلاحظ العديد من الصائمين في رمضان تغيرات في مستوى التركيز والطاقة الذهنية خلال ساعات النهار، ما يثير تساؤلات حول تأثير الصيام في الدماغ والذاكرة.

ويؤكد خبراء الصحة، أن "الامتناع المؤقت عن الطعام لا يؤثر سلباً بالضرورة في وظائف الدماغ، بل قد يحمل بعض الفوائد المعرفية إذا تم اتباع نظام غذائي متوازن".

ويوضح باحثون في "Harvard Medical School" أن "الدماغ يعتمد في الظروف الاعتيادية على الغلوكوز كمصدر رئيسي للطاقة، ومع استمرار الصيام لساعات طويلة يبدأ الجسم في استخدام مصادر طاقة بديلة تُعرف بالأجسام الكيتونية وهي مركبات ينتجها الكبد من الدهون، ويمكن للدماغ استخدامها بكفاءة".

وتشير دراسات في مجال علم الأعصاب، إلى أن "هذه العملية قد تساعد على تحسين بعض وظائف الدماغ، مثل التركيز والوضوح الذهني لدى بعض الأشخاص، خاصة بعد تكيّف الجسم مع نمط الصيام".

ويقول عالم الأعصاب، مارك ماتسون، من جامعة جونز هوبكنز، إن "الصيام المتقطع يمكن أن يحفز إنتاج بروتين في الدماغ يسمى BDNF، وهو بروتين يرتبط بتحفيز نمو الخلايا العصبية وتعزيز الذاكرة والتعلم".

ووفقًا لأبحاث منشورة في مجلات علمية متخصصة، فإن ارتفاع مستويات هذا البروتين قد يساعد الدماغ على تحسين القدرة على التعلم وتكوين الذكريات، إضافة إلى دعم صحة الخلايا العصبية.

وعلى الرغم من هذه الفوائد المحتملة، قد يعاني بعض الأشخاص من انخفاض مؤقت في التركيز خلال الصيام، ويرجع ذلك غالباً إلى عوامل عدة، مثل قلة النوم أو اضطراب مواعيده خلال رمضان، الجفاف بسبب نقص السوائل، انخفاض مستويات السكر في الدم لدى بعض الأشخاص.

ويوضح خبراء في "مايو كلينيك"، أن "هذه الأعراض عادة ما تكون مؤقتة، وتتحسن عندما يتكيف الجسم مع نمط الصيام الجديد".

للحفاظ على الأداء الذهني خلال ساعات الصيام، ينصح الأطباء بعدة خطوات، أبرزها الحصول على قسط كافٍ من النوم، شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على البروتين والحبوب الكاملة، تجنب الإفراط في السكريات التي قد تسبب تقلبات سريعة في مستوى الطاقة.

ويشير الخبراء إلى أن "الصيام قد تكون له تأثيرات إيجابية في الدماغ إذا تم اتباع نمط غذائي صحي والحفاظ على الترطيب والنوم الجيد، وفي كثير من الحالات، يمكن أن يساعد الصيام على تحسين بعض الوظائف المعرفية، بما في ذلك التركيز والذاكرة، بعد أن يتكيف الجسم مع هذا النمط الغذائي".