كيف يتذكر شات جي بي تي محادثاتك السابقة؟

يعاني الكثير من المستخدمين من الحاجة المستمرة والمزعجة لتكرار التعليمات والتفضيلات الشخصية في كل مرة يبدأون فيها محادثة جديدة مع روبوتات الدردشة، حيث كانت النماذج اللغوية السابقة مصممة لنسيان كل شيء بمجرد إغلاق نافذة الحوار لضمان الخصوصية، ولكن هذا النهج كان يقلل من كفاءة العمل ويضيع الوقت في شرح السياق مرارًا وتكرارًا، ولحل هذه المشكلة التقنية، تم تطوير ميزة الذاكرة التراكمية التي تمنح الذكاء الاصطناعي القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات الهامة من المحادثات السابقة، مما يجعله مساعدًا شخصيًا حقيقيًا يفهم أسلوبك في الكتابة ويتذكر تفاصيل مشاريعك واهتماماتك دون الحاجة لتذكيره باستمرار.

وفقًا لتقرير نشر على موقع مدونة أوبن إيه آي (OpenAI Blog)، تم إطلاق ميزة الذاكرة الرقمية بشكل رسمي لمستخدمي تطبيق تشات جي بي تي، حيث تتيح للنموذج التعلم المستمر من النقاشات اليومية وتخزين التفاصيل المفيدة مثل أسماء أفراد العائلة أو لغات البرمجة المفضلة، موضحًا أن هذه الميزة تعمل بطريقتين مختلفتين، الأولى تتمثل في إخبار الروبوت صراحة بتذكر معلومة معينة وحفظها للمستقبل، والثانية تعتمد على التحليل الذكي حيث يقوم الروبوت باستنباط التفضيلات تلقائيًا من سياق الحديث الممتد، وقد أضافت الشركة لوحة تحكم شاملة تمنح المستخدم سلطة كاملة لإدارة هذه الذاكرة وحذف أي معلومات لا يرغب في الاحتفاظ بها لضمان أعلى درجات الأمان الرقمي.

آلية عمل الذاكرة الذكية

يعتمد نظام الاسترجاع المتقدم على تحويل النصوص والمعلومات الشخصية إلى متجهات رياضية تُخزن في قاعدة بيانات متخصصة ومنفصلة عن سجل المحادثات العادي، وعندما يقوم المستخدم بطرح سؤال جديد، تقوم الخوارزميات بالبحث السريع في هذه الذاكرة المصغرة لجلب السياق المرتبط بالسؤال قبل توليد الإجابة النهائية، مما يسمح للنموذج بتقديم ردود مخصصة تمامًا ومناسبة لاحتياجات الفرد، وعلى سبيل المثال إذا طلبت منه كتابة رسالة بريد إلكتروني، سيتذكر تلقائيًا أنك تفضل النبرة الرسمية والمباشرة وسيقوم بصياغتها وفقًا لذلك دون أي توجيه إضافي.

للاستفادة القصوى من هذه الميزة الحديثة مع الحفاظ على خصوصية بياناتك الحساسة، يمكنك اتباع الإرشادات العملية التالية بسهولة:

1- افتح إعدادات حسابك في تطبيق تشات جي بي تي وتوجه إلى قسم التخصيص لتفعيل أو تعطيل ميزة الذاكرة بالكامل.

2- قم بإصدار أوامر نصية مباشرة للروبوت مثل طلب حفظ أسلوبك المفضل في تلخيص المقالات الطويلة.

3- راجع قائمة المعلومات المحفوظة بانتظام من خلال الإعدادات لحذف أي تفاصيل شخصية أو مهنية لم تعد ترغب في مشاركتها.

4- استخدم ميزة المحادثات المؤقتة التي لا تعتمد على الذاكرة ولا تساهم في تدريب النموذج عند مناقشة مواضيع سرية للغاية تخص عملك.