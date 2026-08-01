كيف تكشف المراسلات عن الإرهاق الوظيفي؟

شفق نيوز- متابعة

بوادر الإرهاق الوظيفي الحاد يمكن اكتشافها من خلال رسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها الموظف، وفقاً لدراسة أجرتها شركة "ستاخانوفيتس" الروسية المتخصصة في التحليلات المؤسسية.

وبحسب تحليل البيانات التي جُمعت خلال عام 2026، فإن طول الرسائل الإلكترونية في المراسلات المهنية يرتبط بشكل مباشر بمستوى الإرهاق النفسي للموظف، إذ يتخذ النمط الكتابي شكلا متطرفا: إما اختصارا عدائيا مفرطا، أو إطالة فوضوية مفرطة.

وأشار المحللون إلى أن هذه التحولات في نمط رسائل البريد الإلكتروني تصبح ملحوظة قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر من إدراك الموظف نفسه لحالته، مما يجعل المراسلات أداة إنذار مبكر فعّالة لاكتشاف هذه الحالة.

في الحالة الطبيعية، يتضمن البريد الإلكتروني تحية، وسياقا، وطلبا محددا، وخاتمة مهذبة، بمتوسط يتراوح بين 60 و120 كلمة (ما يعادل 3 إلى 5 جمل). أما في مرحلة الإرهاق المزمن، فينخفض طول الرسالة بنسبة 40%، لتتراوح بين 10 و20 كلمة، وتختفي التحية في 78% من الحالات، وتظهر صيغ جافة مثل: "افعل"، "لا يعمل"، "أنتظر"، بينما يُظهر 25% من الموظفين سلوكا معاكسا، حيث تطول رسائلهم لتتجاوز 200-300 كلمة، لكنها تفقد تماسكها المنطقي، وتكثر فيها التكرارات والتفاصيل الزائدة، مما يستنزف طاقة الموظف 3 إلى 4 مرات أكثر من المعتاد للتعبير عن فكرة بسيطة.

وقبل شهر واحد من ذروة الإرهاق على الموظف، تزداد نسبة العبارات السلبية في مراسلاته بنسبة 55%، وتتضاعف فيها كلمات مثل "مشكلة"، "مرة أخرى"، "فشل"، "لا فائدة" بنسبة 2.3 مرة، بينما تنخفض كلمات الامتنان كـ "شكرا" و"ممتاز" إلى الثلث.

وعن زمن الرد، في الظروف الطبيعية، يتراوح وقت الرد على البريد بين ساعتين وأربع ساعات. أما في حالة الإرهاق النفسي، فيتضاعف إلى 8-12 ساعة، وفي 15% من الحالات قد يتجاوز 24 ساعة. ويعزو الباحثون السبب ليس إلى الكسل، بل إلى انخفاض إنتاج الدوبامين المسؤول عن الحافز، ما يجعل الموظف يرى البريد لكنه يعجز عن حث نفسه على الرد.