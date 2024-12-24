كيف تعرف إصابتك بالصلع الوراثي؟.. إليك طريقة سهلة "بشكل لا يصدق"

شفق نيوز/ توصل الدكتور جو ويتنغتون، أحد الأطباء المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي إلى طريقة "سهلة بشكل لا يصدق" للتنبؤ باحتمال إصابتك بالصلع الوراثي.

وتتمثل الطريقة في فحص سمة جسدية بسيطة: نسبة 2D:4D، أي العلاقة بين طول إصبع السبابة (2D) وإصبع البنصر (4D). حيث إن هذه النسبة "قد تكشف بشكل غير متوقع عن استعداد الشخص للإصابة بالصلع في المستقبل"، بحسب ويتنغتون.

وأوضح ويتنغتون، الذي لديه أكثر من 3 ملايين متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن نسبة 2D:4D هي مقياس لمقدار التعرض لهرمون التستوستيرون قبل الولادة. وكلما كانت نسبة 2D:4D أقل، بمعنى أن البنصر أطول من السبابة، زادت احتمالية الإصابة بالصلع الوراثي، أو ما يُعرف بالثعلبة الأندروجينية.

واستشهد بدراسة صينية حديثة شملت 240 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، حيث وجد الباحثون أن الرجال الذين كانت لديهم نسبة 2D:4D منخفضة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالصلع بمعدل يصل إلى 6 مرات مقارنة بمن كانت نسبتهم أعلى.

ويفسر جو هذا الأمر بأن التستوستيرون الذي يتعرض له الجنين في الرحم يعزز من حساسية بصيلات الشعر لهرمون DHT (ديهدروتستوستيرون - له تأثيرات كبيرة على الصحة البدنية والجمالية، بما في ذلك تأثيره الواضح في نمو الشعر والصحة الجنسية) لاحقا في الحياة، ما يزيد من احتمال تساقط الشعر مع تقدم العمر. وهو ما يعني أن الاختلاف في طول الأصابع قد يعكس مستوى التعرض لهذا الهرمون وبالتالي يشير إلى خطر الإصابة بالصلع.

وعلى الرغم من أن معظم الأبحاث قد ركزت على ارتباط نسبة 2D:4D بتساقط الشعر، فقد أظهرت بعض الدراسات أيضا أنها قد تكون مرتبطة بالنشاط الجنسي. وعلى سبيل المثال، الرجال المثليون قد يمتلكون نسبة 2D:4D أعلى مقارنة بالرجال المغايرين جنسيا، ما يفتح الباب لمزيد من الفهم حول تأثير هرمونات ما قبل الولادة في التطور الجنسي والنفسي.