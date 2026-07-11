كيف تعالج انسداد الشرايين من دون طبيب؟

شفق نيوز- متابعة

يُعد انسداد الشرايين من أبرز أسباب الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، ويحدث نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى داخل جدران الشرايين، مما يعيق تدفق الدم إلى القلب وأعضاء الجسم، وفقًَا لتقرير موقع "أونلي ماي هيلث".

ورغم أن التخلص الكامل من هذه الترسبات ليس ممكنًا دائمًا، فإن الخبراء يؤكدون أن اتباع نمط حياة صحي قد يساعد على إبطاء تطور المرض، بل وتحقيق تحسن جزئي في بعض الحالات، إلى جانب تقليل خطر المضاعفات.

ويلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة الشرايين، وينصح الأطباء بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والمكسرات، مع اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم.

في المقابل، يُفضل الحد من الدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في اللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، والأطعمة المقلية، والوجبات السريعة والمصنعة، لأنها تساهم في رفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، كما يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 مثل السلمون والماكريل والسردين، بالإضافة إلى بذور الكتان والشيا، لما لها من دور في دعم صحة القلب وتقليل الالتهابات.

وكذلك تساعد الألياف القابلة للذوبان، الموجودة في الشوفان والشعير والتفاح والبقوليات، على تقليل امتصاص الكوليسترول الضار، مما يساهم في الحفاظ على مرونة الشرايين وتقليل خطر انسدادها.

كما يعد النشاط البدني من أهم العوامل التي تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يساعد على تحسين الدورة الدموية، وخفض ضغط الدم والكوليسترول، والحفاظ على وزن صحي، ويوصي الخبراء بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من التمارين متوسطة الشدة، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة أو السباحة، مع استشارة الطبيب قبل بدء أي برنامج رياضي، خاصة لمرضى القلب.

نفسيا، قد يؤدي التوتر المزمن إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة الالتهابات مما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك ينصح بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل، وتمارين التنفس العميق، واليوجا، إلى جانب الحصول على قسط كافٍ من النوم.

وإلى جانب النظام الغذائي وممارسة الرياضة، يوصي الأطباء بما يلي:

- الإقلاع عن التدخين.

- ضبط مستويات السكر في الدم.

- السيطرة على ضغط الدم والكوليسترول.

- الالتزام بالأدوية الموصوفة عند الحاجة.

- إجراء الفحوصات الدورية لمتابعة صحة القلب.

كما يؤكد الخبراء أن تغيير عادات نمط الحياة لا تغني عن العلاج الطبي، لكنه يعد أحد أهم الأساليب للحد من تطور انسداد الشرايين وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وتحسين جودة الحياة على المدى الطويل.