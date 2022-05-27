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كيف تحمي نفسك من "جدري القردة"؟.. نصائح الخبراء تدلّك على الطريق

Category: منوعـات

Date: 2022-05-27T18:35:24+0000
كيف تحمي نفسك من "جدري القردة"؟.. نصائح الخبراء تدلّك على الطريق

شفق نيوز/ أثار تفشي مرض جدري القردة مؤخرا في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا والشرق الأوسط حيرة خبراء الصحة وعزز المخاوف من احتمال انتشار المرض على نطاق أوسع.

وحتى يوم الأربعاء الماضي، كان هناك 346 حالة مؤكدة ومشتبها بها في 22 دولة خارج أفريقيا، حيث يتوطن الفيروس.

وسجلت غالبية حالات الإصابة نتيجة الاتصال الجنسي، وخاصة بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأميركية. 

ومع ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أي شخص قد يتعرض لخطر الإصابة بالفيروس، حيث يعتبر الأطفال والنساء الحوامل وذوي المناعة الضعيفة من أكثر الفئات المعرضة لخطر الإصابة.

كيف نتجنب الإصابة؟

يتفق خبراء الصحة على أن المخاطر التي يتعرض لها عامة الناس منخفضة، إلا أن هناك العديد من الاحتياطات التي يمكن اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بالفيروس.

تتضمن التوصيات الصادرة عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ما يلي:

ماذا نفعل إذا أصبنا بجدري القردة؟

إذا كان الشخص يشك في احتمال إصابته بجدري القردة، فيجب عليه أولا عزل نفسه عن الاتصال الجسدي بالآخرين وطلب المشورة الطبية على الفور.

وتشمل الأعراض الأولية لجدري القردة الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر، ثم تتطور لتشمل الطفح الجلدي وانتشار البثور على الوجه أو اليدين أو القدمين أو العينين أو الفم أو الأعضاء التناسلية في غضون يوم إلى خمسة أيام.

يمكن بسهولة الخلط بين العديد من أعراض الفيروس وأمراض أخرى، مثل جدري الماء أو الهربس أو الزهري، لذا فإن الاستشارة الطبية مهمة جدا للتأكد من نوع الإصابة.

إذا تم تشخيص إصابة شخص ما بالمرض، فسيحتاج إلى عزل نفسه حتى تنتهي فترة العدوى في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

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