كيفية استرجاع البيانات الأساسية المفقودة

من حدثت معه كارثة تقنية يومًا ما وفَقَد العديد من البيانات الأساسية بهاتفه؟ سيشير الكثيرون أنهم تعرضوا لتلك المشكلة؛ نعم إنها مشكلة قائمة لدى العديد من الأشخاص، وقد يحدث ذلك لأسباب عديدة وذلك عندما ينقطع التيار مثلًا أثناء القيام بعمل ما على هاتفك فتفقد كافة البيانات والمعلومات أيضًا، وغير ذلك من الأسباب الأخرى لفقدان البيانات من الهاتف، أيًا كان السبب استرجع بياناتك الأساسية المفقودة بسبب أي كارثة فقط بعد استخدام برنامج استعادة الملفات المحذوفة Recoverit الشهير الذي يمنحك فرصة مثالية لاستعادة البيانات المحذوفة بكل دقة وسرعة، الذي يساعدك على استرجاع الصور المحذوفة والملفات أيضًا بشكل مثالي، وإليكم كافة التفاصيل التي تخص ذلك البرنامج المميز من خلال موقعنا في الموضوع التالي.

ما هو Recoverit ؟

ربما تواجهك مشكلة ما بهاتفك عندما يقوم بعمل حذف تلقائي للصور الموجودة بالهاتف، أو أي بيانات أخرى موجودة على الهاتف، وقد يحدث وتقوم بحذف كافة البيانات الموجودة على هاتفك عن طريق الخطأ، وقت ذلك ينبغي عليك تنزيل تطبيق استعادة بيانات الكمبيوتر الشهير Recoverit، والذي يمتلك سمات مميزة منها:

يعد تطبيق ريكوفر أقوى أداة ذكية وسريعة تعمل على استعادة البيانات المحذوفة باختلاف أنواعها.

لدى برنامج استعادة الملفات المحذوفة هذا أمان تام وحماية لخصوصيتك.

يعمل برنامج استرجاع الصور Recoverit على استرجاع أكثر من 1000 ملف متنوع ومختلف أيضًا.

أشهر تطبيق يمنحك تلك الخدمات المتميزة بأقل مجهود وأبسط الخطوات، حيث أن عملية الاستعادة لا تستغرق سوى دقائق قليلة.

يساعدك أيضًا على استرجاع الفيديوهات المحذوفة بنفس الجودة، دون إتلافها.

وظيفة تطبيق Recoverit

لدى برنامج استعادة الملفات المحذوفة Recoverit العديد من المهام الوظيفية المختلفة، والتي من أشهرها ما يلي..

استعادة بيانات الكمبيوتر

يمكنك استخدام برنامج استرجاع الصور والملفات المحذوفة على جهاز الكمبيوتر بدقة عالية وجودة مثالية أيضًا.

يساعدك على عمل نسخة احتياطية متكاملة من كافة البيانات الموجودة على هاتفك.

يمنحك سرعة مثالية في استعادة كافة بياناتك، خاصة فيما يخص مقاطع الفيديو المختلفة بكافة الصيغ والامتدادات المتاحة بها مثل 4K، K8.

يعمل على إصلاح مقاطع الفيديو بشكل احترافي في حالة حاجة المقطع إلى ذلك.

استعادة الملفات من نظام كمبيوتر تحكم

فقط من خلال برنامج استعادة الملفات المحذوفة Recoverit يمكنك استعادة الملفات من نظام كمبيوتر تحكم بكافة أنظمة التشغيل أيضًا.

يساعدك على عمل فحص مجاني لكافة ملفاتك.

يقوم بعمل معاينة لكافة الملفات قبل استعادتها.

يمكنك عمل إيقاف مؤقت أثناء الفحص أو المعاينة والاستكمال على مراحل متباعدة.

يمكنك استرداد كل ملف يظهر على حدة أو القيام باسترداد مجمع لكل الملفات التي يكتشفها التطبيق.

تطبيق مثالي للمبتدئين، فهو مزيج بين الاحتراف والبساطة معًا.

استعادة الفيديو الاحترافي

يساعدك برنامج استعادة الملفات المحذوفة على الحصول على كافة الملفات المحذوفة بكل سهولة، وبدون أي إضرار بالملفات التي تود استعادتها.

على الحصول على كافة الملفات المحذوفة بكل سهولة، وبدون أي إضرار بالملفات التي تود استعادتها. فقط عليك تنزيل ذلك التطبيق الشهير من أجل الحصول على كافة ملفاتك المفقودة من قبل.

يمكنك من خلاله الاحتفاظ بكافة الملفات الخاصة بك، والحفاظ عليها من الضياع.

مميزات تطبيق Recoverit

يمتلك برنامج استعادة الملفات المحذوفة Wondershare Recoverit العديد من المميزات التي منحته شهرة واسعة بين العديد من التطبيقات الأخرى، ومن أبرز تلك المميزات ما يلي:

برنامج آمن تمامًا؛ فهو يسترد كافة ملفاتك دون أن تتلف أو يُفقد منها أي جزء.

إنه أقوى برنامج استرجاع الصور وكافة الملفات الأخرى أيضًا.

يمكنك من خلاله عمل فحص لكافة الملفات المفقودة، مع إمكانية اختيار الملفات التي تريد استعادتها فقط.

يساعدك على استعادة كافة الملفات المفقودة من سلة المهملات والقرص الصلب والكاميرات بكافة أنواعها.

يمكنك من خلاله إصلاح الملفات التي تلفت نتيجة مهاجمة الفيروسات لها.

كذلك تمنحك تلك الأداة المثالية استعادة البيانات من بطاقة SD بكل سهولة، مع إصلاح أي أعطال قد تواجهها.

كيفية استخدام تطبيق Recoverit

يمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل استرجاع الصور المحذوفة وكذلك الملفات المختلفة على جهازك:

عليك في البداية تحديد نوع الملف المراد استعادته، وفي حالة التعميم لاسترداد العديد من الملفات بأنواع مختلفة، قم باختيار كافة أنواع الملفات المراد الحصول عليها.

اختر القسم المراد فحصه على الجهاز، أو قم بتظليل الأقسام كلها في حال رغبتك في ذلك.

انقر على بدء عملية البحث، وتمهل لحسن انتهاء عملية البحث عن الملفات المحذوفة أو المفقودة.

سيتم عمل معاينة للملفات، قم باختيار استرداد الملفات المراد استرجاعها.

انتظر لحين انتهاء عملية الاسترداد، ثم اضغط على حفظ البيانات.

قم بفحص الملفات التي تمت استعادتها، ثم أغلق التطبيق.

الخلاصة

كانت هذه إشارة موجزة حول برنامج استعادة الملفات المحذوفة الشهير، الذي يمنحك فرصة مثالية لاسترجاع الصور المحذوفة والملفات المفقودة بكل أنواعها، بأقل الخطوات وبدون أي عناء، كل ما عليك هو اتباع خطوات استرداد الملفات التي يطرحها عليك تطبيق Wondershare Recoverit العملاق، والذي يساعدك على استعادة البيانات بكل أمان دون أن تفقد أي جزء منها، كل هذا وأكثر يمكنك الحصول عليه من خلال برنامج استرجاع الصور والفيديوهات والدردشات وجهات الاتصال وكل البيانات والملفات الأخرى المتاحة على الجهاز، إنه الاختيار المثالي لكافة احتياجاتك خاصة إذا كان لديك أطفال يقومون دائمًا بحذف العديد من ملفات هاتفك الضرورية؛ حيث يساعدك على استعادة كافة الملفات مع حماية خصوصيتك بشكل كامل ومثالي.