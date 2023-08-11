كيا تزيح الستار عن K3 "منافسة Rio".. فيديو

شفق نيوز/ كشفت كيا عن سيارة K3 الجديدة التي قد تحل محل سيارات Rio التي بيع منها ملايين النسخ حول العالم.

وتتميز السيارة الجديدة بتصميم أكثر عصرية مقارنة بنسخ Rio، وهيكل أكثر انسيابية، كما أنها أتت بحجم أكبر إذ يبلغ طول هيكلها 4 أمتار و54 سنتيمترا، وعرضه 176 سم، وارتفاعه 147 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 267 سم.

وحصلت هذه المركبة على مصابيح مميزة التصميم تعمل بأحدث تقنيات LED، وجهّزت بعجلات مميزة التصميم تصل مقاساتها إلى 17 إنشا، كما ستطلق منها نسخ GT-Line رياضية مجهزة بمحركات قوية وعالية الأداء.

وداخليا زودت السيارة بشاشات لمسية متطورة يمكن إقرانها بالهواتف والأجهزة الذكية عبر نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، وزودت بأنظمة إضاءة للقمرة بـ 64 لونا مختلفا، كما حصلت على 6 وسادات أمان هوائية، ونظام تدفئة للمقاعد.

وزودتها كيا بحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام ESP، وفتحات تكييف للمقاعد الخلفية، وستطرحها بعدة نماذج مجهزة بمحركات بنزين بسعة 1.4 و1.6 ليتر، ومحركات بسعة 2.0 ليتر بعزم 152 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

المصدر: moto1 - RT