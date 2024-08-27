كويتي "يتخلص" من زوجته في صحراء السعودية

شفق نيوز/ قرر قاضي كويتي استمرار حبس مواطن متهم بقتل زوجته والتخلص من جثتها في صحراء المملكة العربية السعودية.

وغادر الزوج نحو البحرين صحبة زوجته وابنه، لكنه بعد فترة عاد بدون المجني عليها، ليتم لاحقا اكتشاف جثتها في صحراء حدرية داخل السعودية.

وأنكر الزوج التهم الموجهة إليه قائلا: "أنا لم أقتلها وغير صحيح هذا الاتهام، وإنما أنا تركتها على قيد الحياة في صحراء حدرية داخل السعودية، بالقرب من الحدود الكويتية".

وأكد الزوج قائلا للقاضي "صدقني يا حضرة القاضي ما قتلتها".

المصدر: الرأي - RT