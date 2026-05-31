كولومبية تتوج بلقب النسخة الأولى من "ملكة جمال غراند الدولية: كل النجوم" (صور)

شفق نيوز- بانكوك

تُوّجت ملكة الجمال الكولومبية فانيسا بولغارين بلقب النسخة الأولى من مسابقة "ملكة جمال غراند الدولية: كل النجوم" (Miss Grand International: All Stars)، لتصبح أول فائزة في تاريخ المسابقة.

وجرى تتويج بولغارين خلال الحفل الختامي، الذي أُقيم في العاصمة التايلاندية بانكوك، أمس السبت، فيما حلّت فايث ماريا بورتر من غانا وصيفة أولى، ونغوين هونغ جيانغ من فيتنام وصيفة ثانية.

وسبق لبولغارين أن مثلت كولومبيا في مسابقة "Miss Universe 2025" في تايلاند، حيث وصلت إلى قائمة أفضل 12 متسابقة، كما حملت لقب Miss International Colombia 2017 ومثلت بلادها في المسابقة الدولية في اليابان.

وخلال فقرة الأسئلة النهائية، أكدت بولغارين أن العمل الجاد والإيمان بالنفس كانا وراء وصولها إلى منصة التتويج.

وقالت: "لقد وُلدت من أجل هذا. إنه أكبر أحلامي. لا يهم عدد الأبواب التي تُغلق بوجهك، عليك أن تثق بنفسك".

وأضافت: "أنا هنا لأنني أريد الفوز بلقب "MGI All Stars"، وُلدت للمسرح وللتواصل مع الناس، ووصلت إلى هنا بفضل عملي الجاد".

وشهدت النسخة الافتتاحية من المسابقة مشاركة 56 متسابقة من 38 دولة، في حدث جمع نخبة من ملكات الجمال المخضرمات.