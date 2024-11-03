كوكب "جهنمي" جديد يشتعل بحرارة تفوق 6800 درجة مئوية

شفق نيوز/ وصف علماء الفلك كوكبًا غريبًا وصخريًا يُعرف باسم Kepler-70b (أو KOI-55b) بأنه "جهنمي"، حيث تصل درجة حرارته إلى 6800 درجة مئوية. هذا الكوكب، الذي يقع على بعد أكثر من 4 آلاف سنة ضوئية من الأرض، يعتبر من أكثر الكواكب سخونة التي تم اكتشافها حتى الآن.

يدور Kepler-70b حول النجم خافت الضوء Kepler-70، والذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، لكن يمكن رصده باستخدام التلسكوبات المتقدمة. وحذرت وكالة ناسا من أن الكوكب يتبخر بفعل الحرارة الشديدة، مما يجعله مرشحًا لأن يصبح ضحية لهذه الظروف القاسية.

يعتقد العلماء أن Kepler-70b بدأ كعملاق غازي، ثم اقترب من النجم Kepler-70 الذي أصبح عملاقًا أحمر.

وقد تبخر معظم الكوكب، ليبقى فقط نواته الصلبة، مما أدى إلى تحويله إلى عالم صخري تتجاوز حرارته حرارة الشمس.

وتصف ناسا الكوكب بأنه "عالم جحيم" بمعدل حرارة يصل إلى 6800 درجة مئوية، وكان بحجم كوكب المشتري حتى أمضى فترة داخل مدار نجمه الميت الآن.

تم اكتشاف Kepler-70b لأول مرة في عام 2011، ومنذ ذلك الحين، صنفته ناسا على أنه عالم "مرعب". وقد توقف النجم المضيف Kepler-70 عن كونه عملاقًا أحمر منذ نحو 18.4 مليون سنة، وفي النهاية، سينفد الهيليوم في قلبه ويتحول إلى قزم أبيض، وهي المرحلة النهائية من حياة النجوم التي لا تصل إلى الكتلة اللازمة لتصبح نجومًا نيوترونية أو ثقوبًا سوداء.

المصدر: ذا صن - موقع RT