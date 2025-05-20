كوستاريكا.. اعتقال "قطة" بتهمة تهريب المخدرات (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل في كوستاريكا (دولة في أمريكا الوسطى)، القبض على قطة أثناء محاولتها تهريب المخدرات إلى داخل سجن.

وذكرت الوزارة في منشور على "فيسبوك"، أن "الحراس في سجن بوكوسي ألقوا القبض على قطة تسلقت سياج السجن وهي تحمل نحو 236 غراماً من الماريجوانا ونحو 68 غراماً من الهيروين وأوراقا تستخدم في تغليف المخدرات مربوطة على ظهرها".

وبحسب مقطع فيديو نشرته وزارة العدل، تمكن حراس السجن من القبض على القطة أثناء تسلقها سياجاً من الأسلاك الشائكة.

وأفادت الوزارة في بيان بأن "ضابطاً متمركزاً في أحد الحصون رصد الحيوان في المنطقة الخضراء وأثار الإنذار على الفور".

وأضافت أنه "بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذها الضباط، تم القبض على القطة وإزالة الطرود، مما منعها من الوصول إلى وجهتها النهائية".

وفي المجمل، عثر المسؤولون على حزمتين من الماريجوانا والهيروين، بالإضافة إلى أوراق تستخدم في تغليف المخدرات، بحسب بيان الوزارة.

ويقول المسؤولون إنهم يقومون بمراجعة لقطات المراقبة الأمنية لمحاولة تتبع تحركات القطة قبل أن يكتشفها حراس السجن في محاولة لمعرفة من حاول تهريب المخدرات إلى داخل السجن ولمن كانت مرسلة.

ووفقاً لشبكة "بي بي سي" سلم مسؤولو السجن القطة إلى الهيئة الوطنية لصحة الحيوان لإجراء تقييم بعد نزع المخدرات من ظهرها.