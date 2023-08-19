"كوريوسيتي" تكتشف دليلاً جديداً على إمكانية الحياة في المريخ

شفق نيوز/ ظهر دليل جديد على سطح كوكب المريخ يرجح إمكانية وجود الحياة قبل عدة مليارات من السنين على الكوكب الأحمر.

واكتشفت المركبة الروبوتية الجوالة "كوريوسيتي"، بعد 11 عاماً من التجول على كوكب المريخ، دليلاً جديداً على أن الحياة كانت ممكنة على الكوكب الأحمر في الماضي.

وعثرت "كوريوسيتي" في 2021 على مجموعة غير عادية من الشقوق المضلعة داخل التربة، يعتقد العلماء الآن أنها دليل على تقلب مناخ المريخ بين موسم جفاف ورطوبة، ما يشابه مناخ الأرض المواتي لظهور الكائنات الحية قبل 3.6 مليار عام، وفق دراسة حديثة.

وحسب الدراسة، قال العلماء إن هذه الدورات المناخية تشجيع على تكون اللبنات الأساسية للمركبات العضوية والحمض النووي.

يشار إلى أن الاكتشاف عُثر عليه، فيما يعتقد أنه موقع بحيرة قديمة على المريخ، محشور بين طبقة رسوبية غنية بالطين وطبقة كبريتية أكثر ملوحة.

يذكر أنه تم إطلاق "كوريوسيتي" في مهمة لمدة عامين في 2011؛ لجمع المعلومات حول إذا كان المريخ قابلاً للحياة، لكن نظراً للنجاح الكبير للمهمة تم تمديدها إلى أجل غير مسمى.