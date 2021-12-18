كوريا الشمالية تمنع الضحك لمدة 11 يوما

شفق نيوز/ سيحرم سكان كوريا الشمالية من أمور عدة، خلال 11 يوماً، حداداً على الزعيم الراحل "كيم جونغ إيل"، في الذكرى العاشرة لرحيله.

وذكر موقع راديو "آسيا الحرة" نقلا عن مصادر داخل كوريا الشمالية، أنه خلال 10 أيام تبدأ في 17 ديسمبر/ كانون الاول الجاري سيحظر على المواطنين إظهار أي شيء على الملأ باستثناء الوقار.

وقال أحد سكان مدينة سينويجو المحاذية للحدود مع الصين: "خلال فترة الحداد، يجب ألا نشرب الكحول أو نضحك أو نشارك في أنشطة ترفيهية".

وأضاف أن شراء البقالة محظور أيضا في اليوم الذي يصادف ذكرى رحيل الزعيم السابق.

وتابع: "حتى إذا توفي أحد أفراد أسرته خلال فترة الحداد، فغير مسموح لك البكاء بصوت عال، ولا يمكن دفن الجثة إلا بعد انتهاء فترة الحداد".

وقال أحد سكان مقاطعة هامغيونغ الجنوبية في جنوب غرب كوريا الشمالية إن الشرطة أبلغت المواطنين سلفا بالبحث عن الأشخاص الذين لا يظهرون الحزن بالشكل المناسب.

وذكر: "ابتداءً من الأول من، سيكون على عاتقهم (الشرطة) مهمة ملاحقة الذين يلحقون الضرر بمزاج الحداد الجماعي".