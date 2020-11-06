كورونا يقتحم اسوار السينما المصرية من بوابة "الجونة"

Category: منوعـات

Date: 2020-11-06T15:05:58+0000

شفق نيوز/ بعد موجة من الانتقادات والجدل الذي طال مهرجان الجونة السينمائي بعد تنظيمه في ظل تفشي جائحة كورونا، ذكر عدد كبير من الفنانين والفنانات المصريات أنه تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت الممثلة زينب غريب "ستوري" نشرتها على حسابها بـ"إنستغرام" أنه تبين إصابتها بمرض "كوفيد-19"، وطالبت كل من تعامل معها "بأخذ الاحتياطات اللازمة".

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنها حصلت على معلومات تفيد بأن الممثلة بسمة أصيبت بالوباء، مما وضعها في دائرة العزل، لكن بسمة لم تعلن إصابتها حتى الآن.

وكتب الإعلامي معتز الدمرداش، الجمعة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: إصابة الفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي بفيروس كورونا المستجد.

لكن داود رد عليه ضمنيا، قائلا إنه مستغرب من الأنباء التي تحدثت عن إصابته وزوجته علا رشدي بالفيروس، قائلا إنهما ليسا متأكدين من حالتهما حتى الآن.

وكان عدد من المشاهير في مصر كشفوا في وقت سابق عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الآونة الأخيرة، ودعا هؤلاء الناس إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة، وبالحجر الصحي في حال ظهرت عليهم أية أعراض.

لكن الانتقادات لاحقت منظمي المهرجان والفنانين المشاركين فيه بسبب عدم اتباعها إجراءات الوقاية، فارتداء الكمامة كان نادرا في المهرجان ولم يتم مراعاة التباعد الاجتماعي.

وكانت الممثلة نشوى مصطفى من أبرز من أعلنوا إصابتهم، مشيرة إلى أن أشعة مقطعية على الرئة أثبتت إصابتها بالوباء.

وأثارت القلق على صحتها، باستنجادها بوزارة الصحة المصرية في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، موضحة أن بروتوكول العلاج لم يجد نفعا.

واختتم مهرجان الجونة السينمائي الذي نظم في منطقة الغردقة على ساحل البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

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