كورونا يصيب الفنانة المصرية صابرين

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام مصرية، يوم الاثنين، بإصابة الفنانة صابرين بفيروس كورونا.

وكشفت الفنانة صابرين عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن إصابتها بفيروس كورونا، وقالت: "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".

كانت صابرين أعلنت امس الاول السبت، إصابة شقيقها وزوجته بفيروس كورونا.

وشاركت صابرين منذ أيام في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42.

يذكر أن صابرين شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، بالاشتراك مع خالد الصاوي والممثلة الشابة رنا رئيس، وإخراج أحمد صالح.

وأثارت صابرين الجدل في الوسط الفني المصري والعربي بعد إعلانها خلع الحجاب نهاية العام الماضي.