كوردي الأصل حمدي أولوكايا يتربع على قائمة الأغنياء في تركيا

شفق نيوز- أنقرة

أفاد تقرير نشرته مجلة "فوربس" التركية (Forbes Türkiye) بأن رجل الأعمال الكوردي الأصل حمدي أولوكايا (Hamdi Ulukaya) أصبح أغنى شخص في تركيا بعد تضاعف ثروته إلى نحو 13.5 مليار دولار عقب جولة استثمار جديدة حصلت عليها شركته الأميركية "تشوباني" (Chobani)، المتخصصة في صناعة الزبادي ومشتقات الألبان.

وذكرت "فوربس" في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن أولوكايا تجاوز رجل الأعمال المعروف مراد أولكر في قائمة الأثرياء الأتراك، بعد أن رفعت الاستثمارات الأخيرة من القيمة السوقية لشركته لتبلغ نحو 20 مليار دولار.

وأوضحت المجلة أن أولوكايا يمتلك الحصة الأكبر من أسهم "تشوباني"، ما جعله يقفز إلى صدارة القائمة بثروة قياسية تُعدّ الأعلى في تاريخ الأثرياء الأتراك.

ووُلد حمدي أولوكايا عام 1972 في ولاية إرزينجان شرق تركيا لعائلة كوردية تعمل في تربية الماشية وصناعة الألبان التقليدية. هاجر إلى الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي للدراسة، قبل أن يؤسس عام 2005 شركة "تشوباني" التي سرعان ما تحوّلت إلى واحدة من أكبر شركات منتجات الألبان في أميركا والعالم.

ويشتهر أولوكايا بتبنّيه سياسات إنسانية في مجال العمل وتوظيف اللاجئين، كما يُعتبر من أبرز رجال الأعمال الأتراك والكورد الذين حققوا نجاحاً عالمياً من خارج تركيا.