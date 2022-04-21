كنيسة أمريكية تدفع قرابة 90 مليون دولار تسوية إعتداءات جنسية

وافقت كنيسة نيوجيرسي على دفع 87.5 مليون دولار، لتسوية مئات دعاوى الاعتداءات الجنسية، في واحدة من أكبر التسويات المرتبطة بالكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة.

وأعلن عن الاتفاق الذي عقد بين كنيسة كاثوليكية في كامدن، و300 ضحية، في شأن اعتداءات ارتكبها عدد من الكهنة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

من جانبه، قدم كاهن الكنيسة في كامدن، دينيس سوليفان، اعتذاره البالغ من الضحايا، وتعهد أن يلتزم ضمان عدم تكرار اعتداءات مماثلة مجددا.

ولطالما تعرضت الكنيسة الكاثوليكية الأميركية إلى سيل من الاتهامات والفضائح المرتبطة باعتداءات جنسية ارتكبها كهنة، حيث تلقت 18500 دعوى رفعت ضد 6700 رجل دين بين عامي 1950 و2016، وفق موقع "بيشوب-آكاونتبلتي.أورغ".