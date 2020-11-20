"كنة" ترامب تنوي الترشح لمجلس الشيوخ

شفق نيوز/ ذكرت وسائل إعلام أميركية أمس الخميس أن لارا ترامب، زوجة إيريك نجل الرئيس دونالد ترامب، تعتزم الترشح لمجلس الشيوخ في ولايتها كارولاينا الشمالية في انتخابات العام 2022.

ويأتي هذا النبأ الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" والموقع الإلكتروني "بوليتيكو" بينما ما زال الرئيس يرفض قبول خسارته أمام جو بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن ثلاثة "حلفاء" لم تحددهم للارا ترامب قولهم إن زوجة إيريك، الابن الأصغر للرئيس، "قالت لمساعديها إنها تفكر في الترشح لمجلس الشيوخ في 2022".

وأعلن السناتور الجمهوري الحالي عن الولاية ريتشارد بور أنه لن يترشح لإعادة انتخابه.

ويبدو أن لائحة المرشحين الجمهوريين لشغل المقعد خلفاً له ستكون طويلة إذ إن موقع "بوليتيكو" أشار إلى أن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز والحاكم السابق بات ماكغوري وكذلك الحاكم الحالي دان فورست هم من المرشحين المحتملين لشغل المقعد.

وكارولاينا الشمالية هي ولاية جمهورية تاريخياً، وصوتت لدونالد ترامب في الثالث من نوفمبر، لكنه تقدم على منافسه الديمقراطي بفارق أقل من نتائج 2016.

وهي تعتبر ولاية تزداد تأرجحاً، أي يمكن أن تنتقل من معسكر إلى آخر.