كما في أفلام هوليود.. لصوص يحفرون نفقاً ويسرقون مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار

شفق نيوز/ في واحدة من أكثر السرقات جرأة في لوس أنجلوس وعلى غرار أفلام هوليود، تمكن لصوص محترفون من اقتحام متجر مجوهرات عبر نفق حفروه بأنفسهم، ليسرقوا مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار.

العملية وقعت مساء الأحد الماضي، حين تسلل المشتبه بهم إلى متجر "لاف جويلز" في شارع برودواي، وسط حي المجوهرات الشهير، بعد أن حفروا فتحة ضخمة عبر جدار خرساني سميك من مبنى مجاور.

وبحسب شرطة لوس أنجلوس، فإن اللصوص لم يتركوا أثراً يُذكر، حيث استخدموا معدات متطورة لاختراق عدة طبقات من الخرسانة، قبل أن يفرّوا من المكان عبر الفتحة ذاتها، على متن شاحنة حديثة.

الكشف عن السرقة لم يتم إلا صباح الاثنين، حين وصل موظفو المتجر ووجدوا الفوضى والفراغ في خزائن المجوهرات، فيما تواصل الشرطة التحقيق ومراجعة تسجيلات المراقبة التي أظهرت المشتبه بهم أثناء دخولهم وخروجهم.