كل شيء يعتمد عليه.. غوغل الذي غير وجه العالم بعد ربع قرن

شفق نيوز / غيّر محرك البحث غوغل وجه العالم مع الاعتماد بشكل شامل عليه، فقبل 25 عاما، كان البحث عن معنى كلمة أو عنوان مطعم في مدينة، يستلزم زيارة إلى المكتبة أو متجر الخرائط، وربما ساعات من البحث والحيرة، بينما لا يحتاج الكثير منا الآن سوى إلى ثوان معدودة لوضع الكلمة أو العنوان في محرك بحث غوغل، والاطلاع على النتائج.

لكن البحث عن هذه الأشياء هو فقط واحد من عشرات أو مئات الأشياء التي أصبحت غاية في السهولة والاختصار بعد ظهور عملاق البحث، غوغل، إلى العلن في عام، حتى أن من الشائع الآن استخدام مصطلح "غوغلة" للتعبير عن عملية البحث التي يجريها المحرك ترليونات المرات في اليوم الواحد.

كيف تغير العالم بعد غوغل؟

أصبح الحصول على وصفة الشوربة المفضلة لديك، وعنوان طبيبك، أسهل بكثير بعد غوغل، لكن هذا ليس كل ما يقدمه محرك البحث الأشهر.

يُمكن للمستخدم أيضا البحث في مليارات الصور للحصول على صورة القط اللطيفة التي يريد أن يزين بها خلفية حاسوبه في أقل من ثانية، كما يمكن ايضا، عبر منتجات غوغل مثل يوتيوب، البحث في مليارات مقاطع الفيديو والموسيقى، والحصول على ملخص بحث علمي، والإجابة عن أسئلة قانونية، وفهم طريقة التقديم في كلية أو وظيفة، خلال الفترة التي يحتاجها الشخص لصنع كوب شاي أو أقل.

اليوم تصنع غوغل مئات المنتجات التي يستخدمها مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم مثل يوتيوب ونظام تشغيل الهواتف أندرويد والبريد الإليكتروني الأشهر جي ميل.

كان لهذا تأثير عميق على الاقتصاد العالمي، كما يضيف ريد.

كيف تفوق محرك غوغل؟

ظهرت غوغل قبل زميلاتها من محركات البحث، وهيمنت بصورة شبه كاملة على السوق حتى في وجود منافسين مثل Bing من عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت.

ووفقا لدراسة منشورة على موقع ستاتستا الإحصائي، فإن حصة غوغل تبلغ نحو 83.5 من عمليات البحث اليومية على الانترنت، مقابل 9.1 فقط لـBing.

ويقول ريد إن هذا منح غوغل السيطرة المطلقة على السوق لأكثر من عقدين، بسبب "طريقة إنشاء غوغل الفريدة وتأثيره على طريقة تفكير المجتمع".

ويضيف أن ما منح الشركة هذا التأثير الفريد هو تقنية PageRank الخاصة بها.

وهذه الخوارزمية هي ما يسمح لغوغل بالعثور على صفحات الويب الأكثر صلة بسرعة، وهو أمر مهم للغاية في مجتمع المعلومات.

ويقول إن هذا هو السبب في أن محركات البحث الأخرى مثل Bing تفشل في هذا الجانب

يقول غوغل على موقعه على الويب ، "في جزء من الثانية ، تقوم خوارزميات بحث غوغل بفرز مئات المليارات من صفحات الويب في فهرس البحث الخاص بنا للعثور على النتائج الأكثر صلة وفائدة لما تبحث عنه"

قصة البداية

بدأت قصة غوغل في عام 1995 في جامعة ستانفورد، وفقا لما يذكره موقع محرك البحث نفسه.

كان مخترعه، لاري بيج، يفكر في ارتياد جامعة ستانفورد للدراسات العليا وتم تعيين سيرجي برين، وهو طالب هناك، ليريه المكان.

اشترك الاثنان بعدها في العمل – من غرف النوم الخاصة بهما – وبنيا محرك بحث يستخدم الروابط لتحديد أهمية الصفحات على شبكة الويب العالمية.

أطلقوا على محرك البحث اسم "مسح الظهر" أو Backrub.

بعد فترة وجيزة، تم تغيير اسم Backrub إلى Google، كان الاسم عبارة عن تلاعب بالتعبير الرياضي للرقم 1 متبوعا بـ 100 صفر ويعكس بشكل مناسب مهمة لاري وسيرجي "لتنظيم معلومات العالم وجعلها متاحة ومفيدة عالميا".

ويقول الموقع إنه على مدى السنوات القليلة التالية، جذب غوغل انتباه ليس فقط المجتمع الأكاديمي، ولكن مستثمري وادي السيليكون أيضا.

وفي أغسطس 1998، كتب المؤسس المشارك لشركة صن آندي بيكتولشيم إلى لاري وسيرجي شيكا بمبلغ مليون دولار، وولدت شركة Google Inc. رسميا.

مع هذا الاستثمار ، قام الفريق بالانتقال إلى المكان الذي يجمع كل كبار عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون ومايكروسوفت وآبل، مرآب المنزل.

عمل الطالبان في المرآب الموجود في ضواحي كاليفورنيا، والمملوك لسوزان وجسيكي، التي أصبحت بعدها الموظفة رقم 16 في الشركة، والرئيس التنفيذي السابق لشركة YouTube.

ويقول الموقع إن "الابتعاد عن الأمور التقليدية كان موجودا منذ البداية، من خادم غوغل الأولي المصنوع من الليغو إلى رسومات الشعار المبتكرة".

في السنوات التي تلت ذلك ، توسعت الشركة بسرعة وخرجت من المرآب وانتقلت في النهاية إلى مقرها الحالي المعروف باسم Googleplex ماونتن فيو ، كاليفورنيا.

الآن، يقدر موقع ماركت ترندز الاقتصادي قيمة Alphabet الشركة المالكة لغوغل بأكثر من 1.6 ترليون دولار.