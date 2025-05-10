"كلو مسموح".. كارول سماحة تعود للغناء بعد أسبوع من وفاة زوجها

شفق نيوز/ أعلنت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، يوم السبت، العودة لإكمال عرض مسرحيتها الغنائية "كلو مسموح"، بعد أسبوع من وفاة زوجها وليد مصطفى، إثر معاناة طويلة مع المرض.

ونشرت كارول سماحة رسالة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها: "رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة التي أعيشها، لدي مسؤولية والتزام كبير تجاه فريق العمل وسبعين فنانًا على المسرح. كانت هذه وصية زوجي وليد، أن يُستكمل العمل مهما حصل. افتتاح مسرحية (كلو مسموح) سيكون يومي الاثنين والثلاثاء في 12 و13 مايو/أيار، وسنواصل العروض في 15 و16 و17 مايو/أيار على مسرح كازينو لبنان. المسيرة مستمرة، مع الألم، ولكن بإيمان كبير".

يُذكر أن مسرحية "كلو مسموح" تنتمي إلى فئة الأعمال الغنائية الاستعراضية، وهي مقتبسة من المسرحية العالمية المعروفة "Anything Goes".

هذا وحرصت الفنانة اللبنانية على شكر كل من دعمها وواساها في مصابها، وكتبت في تغريدة سابقة عبر منصة "إكس": "من أعماق قلبي، أشكر كل من قدّم لي واجب العزاء، أو اتصل بي، أو أرسل إليّ كلمة طيبة... محبتكم كانت مصدر قوة وسندا كبيرا لي في هذا الوقت العصيب. أسأل الله أن يبعد عنكم كل حزن".

وكان المنتج المصري وليد مصطفى، زوج كارول سماحة، قد توفي فجر السبت عن عمر يناهز 53 عاما بعد صراع طويل مع المرض.