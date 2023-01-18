كلوديا حنا: أصلّي لمبارة الغد وهذه رسالتي إلى العالم

شفق نيوز/ تحدثت الفنانة كلوديا حنا، اليوم الأربعاء، عن انبطاعها لما رأته في زيارتها إلى محافظة البصرة في افتتاح بطولة كأس الخليج 25، فيما وجهت رسالة إلى العالم عشية المباراة النهائية بين العراق وعمان في ختام البطولة غدا الخميس.

وقالت كلوديا الحاصلة على لقب ملكة جمال العراق والعرب، لوكالة شفق نيوز، إن "بطولة الخليج أتاحت الفرصة لفتح الأبواب مرة ثانية أمام العرب والأجانب بالقدوم إلى محافظة البصرة، وسعيدة بتحقيق هذا الأمر".

وأضافت، أن "هذه المرة الثانية التي أزور فيها البصرة، وأكثر شيء يعجبني فيها هو كرم وشهامة وطيبة وخدمة أهلها، وأحب جدا أكلة سمك الزبيدي".

وتابعت كلوديا، أن "مباراة يوم غد حاسمة، وأصلّي بأن يفوز منتخبنا الوطني بكأس البطولة، وكل المكونات بمن فيهم المسيحيون في العراق والعالم يدعمون المنتخب الوطني ويحضر مبارياته، وسوف أتواجد غدا لدعم المنتخب".

ووجهت الفنانة في ختام حديثها رسالة إلى العالم، ذكرت فيها أن "العراق مهد الحضارات الانسانية والعلم، فليس بغريب أن ينجح في تنظيم هذه البطولة، وهو يقف على قدميه مجددا، وسوف يكون متحدا دائما وقويا، لذلك نرحب بكل المواطنين من سائر أنحاء العالم لزيارة بلادنا".