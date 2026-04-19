كلمات مؤثرة عن علاقتها بالراحل.. الموت يفجع الفنانة المصرية منة شلبي

توفي مساء اليوم الأحد، محمد هشام الدين والد الفنانة المصرية الشهيرة منة شلبي، بحسب ما أعلنه زوجها المنتج أحمد الجنايني.

وكتب الجنايني عبر حسابه على إنستغرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حمايا الغالي محمد هشام الدين والد كل من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أر منه إلا كل خير".

وكانت منة شلبي قد قالت في لقاء تلفزيوني سابق عن علاقتها بوالدها: "أنا بحب بابا جداً، وبحب شخصيته جداً جداً، أنا لسه قريب حطيت له بوست في عيد ميلاده إني بشكر ربنا وماما إنها اختارتك واتجوزتك، وإنت بقيت أبويا، لأنك عمرك ما ضغطت عليا وخليتني شخص غير نفسي، وطول عمرك محترم وجميل وأصيل ومؤدب وبحبك جداً جداً".

وكانت الفنانة منة شلبي، قد شاركت مؤخراً في العمل الدرامي الضخم "صحاب الأرض" الذي عرض في موسم رمضان الماضي ويتناول أوضاع سكان قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً، كما أثار ضجة في إسرائيل وردود فعل غاضبة إعلامية ورسمية.