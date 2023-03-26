"أكلة الملوك".. طبق مميز خلال شهر رمضان في كربلاء

شفق نيوز/ يعتبر "الفسنجون" او كما يسمى "أكلة الملوك"، واحداً من أهم وأشهر الأكلات التقليدية التي يشتهر بها المطبخ الكربلائي، كما يعد طبقاً رمضانياً مميزاً بطعمه الذي يمزج ما بين الحامض والحلو، اذ يتكون بشكل أساسي من صدور الدجاج والبهارات ودبس الرمان وغيرها، ما يعطي نكهة خاصة لا تجدها في أي طبق آخر.

ومع بداية شهر رمضان تتهيأ العوائل العراقية لتحضيرات لهذا الشهر، ومنها إعداد الأكلات الخاصة، وبينما تتميز المحافظات العراقية بأكلات ذات مذاق متنوع، فإن كربلاء تشتهر بمجموعة من الأطباق والأكلات والحلويات الخاصة بها ومنها أكلة "الفسنجون".

ويمتاز طبق "الفسنجون" باحتوائه على العديد من الفوائد كونه يحتوي على الجوز والدجاج وخلاصة السمسم (الراشي) وغيرها من المكونات.

مكونات الطبق

تتكون أكلة "الفسنجون" الأصلية بحسب الوصفة الإيرانية من لب الجوز ودبس الرمان والليمون والزعفران، كما تقول الطباخة أم عباس، صاحبة مطعم يُقدم هذه الأكلة في محافظة كربلاء، وتشير إلى أن الطريقة العراقية في الطبق يكون فيها الراشي، وحب الرمان بدل دبس الرمان، ولا يستخدم فيه الزعفران.

طريقة إعداده

تعتمد أم عباس التي تحدثت لوكالة شفق نيوز، الطريقة الإيرانية في إعداد طبخ "الفسنجون"، ففي البداية يتم تقلي البصل ومن ثم يوضع لب الجوز عليه، وتستمر عملية القلي إلى أن يتحول لون البصل إلى الذهبي، بعدها يوضع الدجاج المقلي فوقه بعد تنقيعه بالحامض والزعفران لإزالة الزفر عنه، وبعد وضع كل تلك المقادير في القدر، يكون الانتظار لحين الغليان، ومن ثم إضافة دبس الرمان والزعفران والليمون، وبعدها يُترك على النار.

خدمة التوصيل

وتشير أم عباس إلى أن الطلب على "الفسنجون" بدأ يزداد من قبل العائلات عن طريق التوصيل للمنازل، خاصة أيام شهر رمضان، كما ازداد فضول زبائن المطعم على تجربة هذه الأكلة المميزة خلال الشهر.