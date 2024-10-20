"كلب الهرم" يحقق شهرة كبيرة بمليون مشاهدة على وسائل التواصل

شفق نيوز/ حقق مقطع فيديو للكلب الذي تسلق الهرم الأكبر، إحدى عجائب الدنيا السبع، في الجيزة، انتشاراً على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي بعدما شوهد وهو يركض وينبح فوق الهرم.

فقد التقط طيار شراعي كان يحلق حول الهرم الأكبر في الجيزة بمصر كلبا فوق قمة الهرم، وهو الحدث الذي وقع يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر لكن مقطع الفيديو جرى تناوله مؤخرا.

الكلب اكتسب شهرة واسعة بعد تصويره وهو يمرح فوق أحد أهرامات الجيزة ورصده مجموعة من محبي الطيران الشراعي.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مارشال موشر، أحد الذين كانوا يحلقون بطائرة شراعية قوله إنه طار فوق الأهرامات عدة مرات، لكن هذه كانت أول مرة يشاهد فيها كلبًا على القمة، على ارتفاع مئات الأقدام عن الأرض.

وأضاف: "لم نكن نعرف حقًا ما هو في البداية هذا الشيء الذي يركض ذهابا وإيابا على طول القمة لذا، كان الأمر مضحكا وغير متوقع".

وكشف أنه رأى كثيرا من الكلاب الضالة تستمتع بأشعة الشمس بالقرب من قاعدة هرم خفرع.

وبحسب الصحيفة فقد وقع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في حب الحيوان المغامر، حيث تراكمت مقاطع الفيديو التي التقطها المشاركون في الحدث وحصدت أكثر من مليون مشاهدة.