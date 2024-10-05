كلاب وقطط ترث ملايين الدولارات في هذا البلد‎

شفق نيوز/ أفاد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الكلاب والقطط ترث ملايين الدولارات في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن عدداً متزايداً من الأميركيين، خاصة من لا ينجبون أطفالاً، يتركون ميراثاً ضخماً لحيواناتهم الأليفة.

‎ووفق التقرير الأمريكي، لا يقتصر الأمر على هؤلاء فقط؛ فحتى بعض الذين لديهم أبناء باتوا يخصصون جزءاً من وصاياهم لرعاية حيواناتهم الأليفة بعد وفاتهم.

‎وفي حالة أخرى، تركت وريثة ميامي، جيل بوسنر، لكلابها الثلاثة صندوقاً ائتمانياً بقيمة 3 ملايين دولار، مع الحق في العيش في قصرها بعد وفاتها، بحسب التقرير.

‎وتعتبر الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة، جزءاً من العائلة، خصوصاً للأشخاص الذين لا ينجبون أطفالاً، حيث يعتمد هؤلاء على القطط والكلاب كأفراد من العائلة، ويبدو أن هذا التوجه في تزايد مستمر.

وأفاد تحليل أجراه مركز "بيو" للأبحاث في يوليو/تموز 2024، بأن 20% من البالغين الأميركيين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً ليس لديهم أبناء.