كلاب مطار بغداد الضالة تصل إلى الجزائر

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنه لكلاب ضالة في مطار هواري بو مدين في الجزائر.

يظهر الفيديو عددا من الكلاب تركض داخل ما يبدو أنه مدرج مطار.

وجاء في التعليق المرافق أن هذه المشاهد مصورة في مطار هواري بو مدين في الجزائر.

حظي الفيديو بآلاف المشاركات والتعليقات من صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في المغرب.

وتعمد بعض الصفحات المغربية إلى نشر أخبار مضللة بشأن الجزائر، والعكس صحيح، في انعكاس للخلافات السياسية بين البلدين.

وتشهد علاقات البلدين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف العام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف "أعمال عدائية" ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء الغربية وتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على هذا الإقليم المتنازع عليه.

لكن في الحقيقة، الفيديو لا علاقة له بالجزائر.

فبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى أنه منشور في صفحات عراقية عدة قبل أيام تشير إلى أنه مصور في مطار بغداد الدولي.

إثر ذلك، نشرت وزارة النقل العراقية بيانا قالت فيه إن الفيديو ملتقط في مدرج المطار قبل سنوات.

مقارنة بين مبنيين يظهران في الفيديو وصورة من خرائط غوغل لمطار بغداد الدولي

ومما يؤكد أن المقطع مصور في العراق لا في الجزائر، تطابق عناصره مع الصور الجوية لمطار بغداد الدولي على خدمة خرائط غوغل.

AFP