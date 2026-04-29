كلاب روبوتية بوجوه ماسك وبيزوس في معرض فني يشعل الجدل ببرلين

في معرض يعتبر الأول من نوعه، تجوب كلاب روبوتية برؤوس سيليكونية فائقة الواقعية لوجوه مشاهير، من بينهم إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ وجيف بيزوس، أروقة صالة عرض في برلين، ضمن عمل تركيبي للفنان الأمريكي بيبل (مايك وينكلمان).

الكلاب المزوّدة بكاميرات تلتقط مشاهد من محيطها، ثم "تتبرّز" صورًا مطبوعة أعادت تقنيات الذكاء الاصطناعي تشكيلها وفق "شخصية" الرأس الذي تحمله، فكلب بابلو بيكاسو ينتج صورًا بأسلوب تكعيبي، بينما يعكس كلب آندي وارهول روح فن البوب.

العمل المعنون "Regular Animals"، يُعرض في المعرض الوطني الجديد، ويقدّم نقدًا لاذعًا لكيفية إعادة تشكيل الواقع عبر الخوارزميات. ويقول بيبل في تصريح لوكالة AP إن نظرتنا إلى العالم لم تعد تتأثر بالفنانين كما في السابق، بل باتت تُصاغ من قبل مليارديرات التكنولوجيا الذين يتحكمون بما نراه وما يُحجب عنا.

ويضيف أن خطورة هذا النفوذ تكمن في سرعته وغياب الرقابة، إذ يمكن لتلك المنصات تعديل خوارزمياتها بين ليلة وضحاها دون المرور بمؤسسات تشريعية.

ومن جهتها، تؤكد القيّمة الفنية، ليزا بوتي، أن "الذكاء الاصطناعي أصبح من أكثر الظواهر تأثيرًا في حياتنا"، معتبرةً أن "المتاحف تبقى فضاءً ضروريًا للتأمل في هذه التحولات".

يُذكر أن العمل عُرض لأول مرة في آرت بازل ميامي بيتش 2025، حيث وزّع بيبل المطبوعات على الجمهور مع شهادات طريفة، وبعضها تضمّن رموز QR تمنح مالكيها أعمال NFT مجانية، في خطوة تفتح بابًا جديدًا لتسليع الفن الرقمي.