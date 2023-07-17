كفيف يكتشف خطأ في العملة

شفق نيوز/ اكتشف أستاذ جامعي كفيف في مصر، اليوم الاثنين، وجود خطأ في فئة عملة الـ20 جنيهاً البلاستيكية الجديدة التي تم طرحها مؤخراً، والتي تحتوي على كتابة بطريقة "برايل" الخاصة بالمكفوفين، داعياً إلى إدخال تعديل عليها لتلافي هذا الخطأ.

موقع "القاهرة 24" المصري، نقل عن الدكتور في كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، رامي مصطفى، قوله إنه "عندما أمسك العملة الجديدة بيده شعر بالحزن الشديد، لأن الرقم الموجود على الورقة اتضح أنه لا يشير إلى أنها 20 جنيه إطلاقاً".

وأوضح مصطفى أن الرقم الموجود على الورقة البلاستيكية الجديدة يتكون من 4 نقاط 1245، مؤكداً "أنه بطريقة برايل يُشير إلى الرقم 7 وليس 20 الذي يحتوي على رقمين، حيث إنه في طريقة برايل كل حرف يتكون من 6 نقاط".

مصطفى أكد أيضاً أن أي شخص كفيف إذا رأى الـ20 جنيهاً الجديدة سيقول إنها رقم 7 فوراً، وقال إنه "يجب على الأقل وضع العلامة الأصلية دائماً لكي تكون بطريقة برايل 20 أيضاً حتى ننتبه".

البنك المركزي المصري كان قد أعلن، في يونيو/حزيران 2023، عن طرح العملة الجديدة من فئة العشرين والمصنوعة من مادة "البوليمر".

كان نشر وسائل إعلام مصرية في عام 2021 نماذج للشكل الجديد للعملة في البلاد، قد أثار جدلاً وانتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد، بعدما قال مصريون إن ورقة العملة تتضمن ألواناً تُشير لـ"علم المثليين" رُسم على صورة العملة من فئة الـ20 جنيهاً، وذلك قبل أن يقول البنك المركزي إن النماذج قابلة للتطوير.

يُشار إلى أنه لا توجد ألوان قوس قزح في الورقة التي طرحها البنك المركزي، الذي أشار في وقت سابق إلى أن عملة العشرين جنيهاً الجديدة تتميز بأنها أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصري، باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية.

وأوضح البنك أن طرح العملة الجديدة يساعد على خفض تكلفة طباعة أوراق النقد، خاصة الفئات الأكثر تداولاً، ومنها فئة العشرة جنيهات البوليمرية التي سبق طرحها في الأسواق، كما أنه يتوافق مع أهداف برنامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

كذلك سبق أن شدد البنك المركزي المصري، على عدم إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة العشرين جنيهاً المتداولة بالأسواق، وعلى استمرار سريان التعامل بها جنباً إلى جنب مع العشرين جنيهاً الجديدة المصنوعة من البوليمر.