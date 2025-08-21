"كعكة الرئيس" على طاولة السوداني ومخرج عراقي

شفق نيوز- بغداد

أشاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بالمخرج العراقي الشاب حسن علي هادي، مخرج فيلم "كعكة الرئيس"، الذي فاز بجائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وجائزة الجمهور في قسم نصف شهر المخرجين.

وبارك السوداني في بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز هذا الإنجاز الفني الكبير، مثمناً ما حققه الفيلم على الساحة الدولية، ونيله الجوائز وما حظي به من إشادة النقاد العالميين واهتمام شركات التوزيع العالمية.

وأكد السوداني أنّ هذا النجاح يمثل خطوة نوعية للسينما العراقية، وأن الحكومة داعمة بكل قوة لمثل هذه الأعمال الوطنية التي تعزّز مكانة العراق على الساحة الثقافية الدولية، وتُمثّله خير تمثيل في المحافل الفنية العالمية.

ونقل البيان عن المخرج حسن هادي "شكره لدعم الحكومة المتواصل لحركة الفن والسينما في العراق"، مؤكداً أنّ هذا الدعم يشكّل حافزاً لمزيد من الإبداع والإنجازات على المستوى الدولي، وعلى مستقبل الأعمال الفنية القادمة لما يملك العراق من امكانيات فنية وإرث ثقافي.

ويتناول فيلم "كعكة الرئيس" آثار العقوبات على العراق خلال تسعينيات القرن الماضي، ويكشف كيف تحول الجوع والخوف إلى أدوات طغيان، في عمل إنساني ساخر ومؤلم في آنٍ واحد.

وفي ظل هذا الحصار القاسي، يسلط الفيلم الضوء على الطفلة لاميا (9 سنوات) الساكنة في أهوار جنوب العراق، حيث تُكلّف بخَبز كعكة بمناسبة عيد ميلاد رئيس النظام السابق، وإلا ستُتّهم بعدم الولاء، لتنطلق مع جدتها وديكها الأليف في رحلة شاقة للعثور على مكونات الكعكة، وسط فقر مدقع، وواقع فاسد، وظلم سياسي.