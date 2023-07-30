كشف حقيقة حجم أقدام بوسكيتس وميسي (صورة)

شفق نيوز / انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ادعى ناشروها أنها تظهر ضخامة قدم اللاعب الإسباني، سيرخيو بوسكيتس، بشكل كبير، مقارنة بصغر قدم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

ويظهر في الصورة، ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس المنضمّين إلى صفوف نادي إنتر ميامي، يتوسطان اللاعب الأرجنتيني السابق، سيرخيو أغويرو إلى اليمين، وابنه إلى اليسار، إلا أنّ الصورة معدّلة، والأصليّة منها لا تظهر قدمي اللاعبين بهذا الشكل.

ولفتت الصورة المزيفة الانتباه، إلى حجم قدم بوسكيتس لناحية ضخامتها، في حين أن قدم ميسي تبدو صغيرة جداً.

وعبر بعض مشاركي الصورة عن صدمتهم من حجم قدم بوسكيتس، في حين وصف آخرون قدم ميسي بالصغيرة جداً.

وحصدت الصورة آلاف التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنها ما كان ساخراً ومنها ما عبّر عن صدمة لناحية حجم قدمي اللاعبين.

لكن أرشد التفتيش عن الصورة باستخدام محركات البحث إلى النسخة الأصلية منها والمنشورة في 24 يوليو/تموز الجاري، على حساب لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق سيرخيو أغويرو في إنستغرام.

وعند مقارنة الصورتين يظهر جلياً التلاعب على مستوى القدمين في الصورة المتداولة أخيراً.