(إكس) يثير الرعب بين مستخدميه بـ"نشر الرسائل الخاصة"

شفق نيوز/ أثار موقع التواصل الاجتماعي العالمي (إكس) مخاوف عالمية بكذبة أبريل غير متوقعة تمس خصوصية مستخدميه، الذين صدق كثير منهم الإعلان "المرعب".

وقال الموقع عبر حسابه الرئيسي في "إكس" إنه سينشر جميع الرسائل الخاصة والمسودات على المنصة ضمن الاحتفال بالشفافية.

وتم نشر التغريدة في توقيت الظهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أتاح لكثير من المستخدمين الرد على التغريدة بأنها مجرد كذبة أبريل، بينما اختار البعض التعليق بعبارات طريفة على الإعلان الكاذب.

التغريدة المثيرة توافقت مع ساعات متأخرة من المساء في الجانب الآخر من العالم، حيث مر يوم الأول من أبريل، ونسي كثير من المستخدمين الكذب المتداول فيه.

وفي المنطقة العربية، تناقل مغردون كثر الإعلان الذي أثار مخاوف المستخدمين من نشر خصوصياتهم على القسم العام المتاح للمشاهدة من قبل جميع المستخدمين.

وحث بعض المغردين متابعيهم على حذف أية رسالة أو مسودة تتضمن خصوصية لا يودون ظهورها للعامة.

وقال نايف مدخلي، أحد أشهر مستخدمي "إكس" في السعودية بلقبه "نايفكو": "تويتر تعلنها: دعمًا للشفافية، كل رسائلك الخاصة، مسوداتك وحتى Bookmarks ستكون متاحة للجميع.. الخبر غريب، لذلك احتجت 3 ثواني حتى أتذكر أننا اليوم في 1 ابريل، وهذه على الأرجح #كذبة_أبريل، أو يوم الحماقة كما يُطلق عليها في بعض الثقافات.. تقليد غربي وأصبح عالميا، بدأ من فرنسا عام 1582".

لكن حزام السبيعي، الذي يحمل شهادة الدكتوراه في هندسة البرمجيات، قرر انتظار إعلان رسمي من منصة "إكس" لكون تغريدتهم المثيرة مجرد كذبة أبريل، بعد أن نشر في البداية قائلاً "#هام_جدا تويتر يعلن أن الرسائل المباشرة DM والمسودات ستكون علنية للعامة. لذلك أنصح الجميع بتنظيف رسائل حساباته المباشرة ومسوداتها من أي شوائب".