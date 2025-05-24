"إكس".. عطل مفاجئ يصدم آلاف المستخدمين

شفق نيوز/ شهدت منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، عطلاً تقنياً واسعاً يوم السبت، ما تسبب في توقف الخدمة لدى عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم.

وبحسب موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع الأعطال الرقمية، بدأت تقارير العطل بالتزايد بشكل ملحوظ منذ صباح السبت، حيث أبلغ أكثر من 25 ألف مستخدم في الولايات المتحدة وحدها عن مشاكل في تحميل المنشورات أو التفاعل معها، وتكرار ظهور رسالة: "حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل".

الانقطاع يأتي في وقت حساس بالنسبة للمنصة التي اشترها ماسك مقابل 44 مليار دولار في أواخر 2022، ثم أجرى تغييرات جذرية تضمنت تسريح نحو 80% من الموظفين، ما أثار تساؤلات حول البنية التقنية والدعم الفني للمنصة.

يُشار إلى أن هذا هو الانقطاع الكبير الثاني للمنصة منذ بداية العام، حيث سبق أن تعرضت "إكس" في مارس الماضي لأعطال استمرت نحو نصف ساعة، مما تسبب بشلل مؤقت في التفاعل بين المستخدمين حول العالم.